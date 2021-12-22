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December 22, 2021, 09:23:07 AM
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Author Topic: BUMBLE LEAVES SKY SPORTS  (Read 47 times)
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« on: Today at 07:32:57 AM »
I'M INCLINED TO AGREE WITH THE ARTICLE WRITER ON THIS MATTER.

HIM GOING IS RELATED IN SOME WAY OR ANOTHER TO CANCEL CULTURE

ALL RELATED TO THE RAFIQ CARRY ON.

THEY'VE LOST SOME TOP COMMENTATORS/PUNDITS OF LATE HAVE SKY BOTH IN CRICKET AND FOOTBALL.

STELLINGS SATURDAY PANEL LOT ARE NOT A TOUCH ON THE LAST LOT...

THE CRICKET LOT ARE STILL WORTH A LISTEN & WATCH ON SKY BUT THEY'VE LOST ANOTHER LEGEND IN BUMBLE..

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10333613/PAUL-NEWMAN-Cancel-culture-Bumble-victim-Azeem-Rafiqs-quest-b
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