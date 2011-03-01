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December 18, 2021, 07:40:21 PM
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Author Topic: BORIS GETS A SIX MONTH SORT IT OUT NOTICE.  (Read 160 times)
headset
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« on: Today at 07:53:49 AM »
OR FACE THE CONSEQUENCES - MANY WHO LIVE IN THE REAL WORLD SORT OF KNEW THAT - HE WILL BE GONE SPRINGTIME - HE IS ON A FREE RIDE DUE TO COVID - AS WOULD ANYONE IN THE SAME SEAT RED OR BLUE.




IF ONLY THE RABID LEFTIES UNDERSTOOD THINGS A TAD BETTER - THEY WOULD NOT SEE THEMSELVES WOUND UP EVERY DAY OF THE WEEK




THE BLOOD PRESSURE TABLETS THE RABID LEFTIES MUST GO THROUGH WEEKLY OVER BORIS & THE TORY PARTY IS NOBODY'S BUSINESS.


BORIS WISHES YOU ALL A MERRY XMAS & NEW YEAR ...monkey


:ukfist:


https://www.dailymail.co.uk/news/article-10322447/Boris-Johnson-six-months-notice-angry-
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« Reply #1 on: Today at 12:26:53 PM »
So hes going nowhere?

 
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Bob End and his Sexy Bitch
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« Reply #2 on: Today at 06:51:37 PM »
Hes fucking toast  :bc:
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headset
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« Reply #3 on: Today at 07:06:17 PM »
fuck off bob that's to easy .... give us the month or your vote is void
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