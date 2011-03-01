OR FACE THE CONSEQUENCES - MANY WHO LIVE IN THE REAL WORLD SORT OF KNEW THAT - HE WILL BE GONE SPRINGTIME - HE IS ON A FREE RIDE DUE TO COVID - AS WOULD ANYONE IN THE SAME SEAT RED OR BLUE.
IF ONLY THE RABID LEFTIES UNDERSTOOD THINGS A TAD BETTER - THEY WOULD NOT SEE THEMSELVES WOUND UP EVERY DAY OF THE WEEK
THE BLOOD PRESSURE TABLETS THE RABID LEFTIES MUST GO THROUGH WEEKLY OVER BORIS & THE TORY PARTY IS NOBODY'S BUSINESS.
BORIS WISHES YOU ALL A MERRY XMAS & NEW YEAR ...https://www.dailymail.co.uk/news/article-10322447/Boris-Johnson-six-months-notice-angry-