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December 18, 2021, 08:34:43 AM
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Author Topic: BORIS GETS A SIX MONTH SORT IT OUT NOTICE.  (Read 20 times)
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OR FACE THE CONSEQUENCES - MANY WHO LIVE IN THE REAL WORLD SORT OF KNEW THAT - HE WILL BE GONE SPRINGTIME - HE IS ON A FREE RIDE DUE TO COVID - AS WOULD ANYONE IN THE SAME SEAT RED OR BLUE.




IF ONLY THE RABID LEFTIES UNDERSTOOD THINGS A TAD BETTER - THEY WOULD NOT SEE THEMSELVES WOUND UP EVERY DAY OF THE WEEK




THE BLOOD PRESSURE TABLETS THE RABID LEFTIES MUST GO THROUGH WEEKLY OVER BORIS & THE TORY PARTY IS NOBODY'S BUSINESS.


BORIS WISHES YOU ALL A MERRY XMAS & NEW YEAR ...monkey


:ukfist:


https://www.dailymail.co.uk/news/article-10322447/Boris-Johnson-six-months-notice-angry-
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