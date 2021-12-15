MUTED IN THE SUN.... THAT WOULD BE SOME RESULT FOR HIM IF PULLS THAT JOB....
HE HAS SURPRISED ME AND DONE OK AT DERBY GIVEN THEIR TROUBLES....
BUT I WOULD HAVE THOUGHT EVERTON IS ABOVE HIS STATION AT THE MOMENT AS A YOUNG MANAGER STILL LEARNING - THEY FOR ME NEED TO MAKE THE NEXT APPOINTMENT THE RIGHT ONE IF THE THEY SACK RAFFA - ROONEY WOULD GO IN AS A GAMBLE.
RAFFA MIGHT GET IT THURSDAY IF CHELSEA GIVE THEM ANY KIND OF MAULING...https://www.thesun.co.uk/sport/football/17041554/wayne-rooney-everton-manager-rafa-benitez/