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December 15, 2021, 08:48:59 AM
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Author Topic: ROONEY TO EVERTON  (Read 42 times)
headset
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« on: Today at 06:54:39 AM »
MUTED IN THE SUN.... THAT WOULD BE SOME RESULT FOR HIM IF PULLS THAT JOB....

HE HAS SURPRISED ME AND DONE OK AT DERBY GIVEN THEIR TROUBLES....


BUT I WOULD HAVE THOUGHT EVERTON  IS ABOVE HIS STATION AT THE MOMENT AS A YOUNG MANAGER STILL LEARNING - THEY FOR ME NEED TO MAKE THE NEXT APPOINTMENT THE RIGHT ONE IF THE THEY SACK RAFFA - ROONEY WOULD GO IN AS A GAMBLE.

RAFFA MIGHT GET IT THURSDAY IF CHELSEA GIVE THEM ANY KIND OF MAULING...

https://www.thesun.co.uk/sport/football/17041554/wayne-rooney-everton-manager-rafa-benitez/
« Last Edit: Today at 06:56:12 AM by headset » Logged
Robbso
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« Reply #1 on: Today at 07:24:01 AM »
Not like the sun to keep quiet :basil:
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