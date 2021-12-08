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December 08, 2021, 03:08:30 PM
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Author Topic: Boris to introduce new COVID  (Read 115 times)
headset
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« on: Today at 12:50:21 PM »
restrictions ....monkey


WILL WE SEE THE FLY ME LEFTIES GET ALL EDGY AND BECOME RULE-BREAKERS

OR WILL THEY FALL INTO LINE & GET PLAYED BY BORIS & CO.. ....


BRING ON PMQ'S TIME - THAT QUITE OFTEN LIVENS FLY ME UP

SOMEONE SHOULD SUGGEST THEY APPLY TO BECOME MP'S OR WHATEVER THEY ALL CLAIM TO KNOW THE ANSWERS ..OTR...

BUT WONT BEAT THE DRUM ON THE STREETS ...ALL WIND AND PISS COMES TO MIND monkey

THEY DO MAKE MY DAY --- THAT HAS TO BE SAID ROLL ON BORIS NEXT FUCK UP.. :like:


FOR NOW DANCE to BOJO'S TUNE YOU BASTARDS ...monkey

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10287883/Covid-Plan-B-set-triggered-amid-No10-Xmas-party-row.ht
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Itchy_ring
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« Reply #1 on: Today at 01:29:40 PM »
Not a big fan of Starmer but fair to say Boris just got his arse handed to him, still won't make any difference though at this point.
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Squarewheelbike
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« Reply #2 on: Today at 01:43:47 PM »
But, but, but, it was a year ago!
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kippers
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« Reply #3 on: Today at 01:56:02 PM »
Hmmm.   Hospital admissions are down and its claim this new virus is quite mild. Let it rip Id say.

What can plan B possibly be? We all mostly knock off for 2 weeks next week anyway.  There will be chaos if they try to shut down hospitality again.

Wear masks on public transport and in shops.
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Winston
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« Reply #4 on: Today at 02:14:15 PM »
What a cluster fuck

Ive followed the rules as has everyone I know
« Last Edit: Today at 02:26:02 PM by Winston » Logged
Itchy_ring
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« Reply #5 on: Today at 02:30:39 PM »
Absolute clowns, still no evidence that it's causing any real issues to anyone, never thought I'd say this but Teresa May is right about living with these variant lost
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