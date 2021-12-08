restrictions ....
WILL WE SEE THE FLY ME LEFTIES GET ALL EDGY AND BECOME RULE-BREAKERS
OR WILL THEY FALL INTO LINE & GET PLAYED BY BORIS & CO.. ....
BRING ON PMQ'S TIME - THAT QUITE OFTEN LIVENS FLY ME UP
SOMEONE SHOULD SUGGEST THEY APPLY TO BECOME MP'S OR WHATEVER THEY ALL CLAIM TO KNOW THE ANSWERS ..OTR...
BUT WONT BEAT THE DRUM ON THE STREETS ...ALL WIND AND PISS COMES TO MIND
THEY DO MAKE MY DAY --- THAT HAS TO BE SAID ROLL ON BORIS NEXT FUCK UP..
FOR NOW DANCE to BOJO'S TUNE YOU BASTARDS ...https://www.dailymail.co.uk/news/article-10287883/Covid-Plan-B-set-triggered-amid-No10-Xmas-party-row.ht