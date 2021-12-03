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December 03, 2021, 08:08:09 AM
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Author Topic: LEWIS HAMILTON & THE HUMAN RIGHTS LARK  (Read 56 times)
headset
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« on: Today at 07:12:13 AM »
ALL A LOAD OF SHITE FROM HIS MOUTH ON SAUDI - PUTTING A RAINBOW COULEREDD HELMET ON WILL ALTER NOTHING

LIKE WITH FOOTBALL NATIONS WHO WILL PLAY IN THE WORLD CUP - THE ONLY WAY TO MAKE A REAL MESSAGE IS TO PULL OUT FULL STOP - THAT'S HOW YOU WILL GET THINGS DONE...IN THESE BARBARIC/COUNTRIES/STATES


IT'S ALL ABOUT THE MONEY THOUGH LEWIS AINT IT - ASK YOUR MATE DAVID BECKHAM....

AT LEAST THE TENNIS CHIEFS ARE DOING SOMETHING OVER THE CURRENT MISSING LADY FROM CHINA....




https://www.thesun.co.uk/sport/motorsport/16923218/f1-hamilton-saudi-arabia-human-rights/
« Last Edit: Today at 07:18:51 AM by headset » Logged
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