ALL A LOAD OF SHITE FROM HIS MOUTH ON SAUDI - PUTTING A RAINBOW COULEREDD HELMET ON WILL ALTER NOTHING
LIKE WITH FOOTBALL NATIONS WHO WILL PLAY IN THE WORLD CUP - THE ONLY WAY TO MAKE A REAL MESSAGE IS TO PULL OUT FULL STOP - THAT'S HOW YOU WILL GET THINGS DONE...IN THESE BARBARIC/COUNTRIES/STATES
IT'S ALL ABOUT THE MONEY THOUGH LEWIS AINT IT - ASK YOUR MATE DAVID BECKHAM....
AT LEAST THE TENNIS CHIEFS ARE DOING SOMETHING OVER THE CURRENT MISSING LADY FROM CHINA....https://www.thesun.co.uk/sport/motorsport/16923218/f1-hamilton-saudi-arabia-human-rights/