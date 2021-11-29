Welcome, Guest. Please login or register.
November 29, 2021, 03:32:11 PM
Home Help Search Login Register

News: SIGN UP FOR AN ACCOUNT HERE...

Pages: [1]   Go Down
« previous next »
Print
Author Topic: THAT ADAM JACKSON WHO KILLED  (Read 105 times)
headset
*****
Offline Offline

Posts: 3 602


View Profile
« on: Today at 01:21:38 PM »
THAT 2YR OLD CALLED GRACE - HAS GOT LIFE BUT MUST SERVE A MINIMUM OF 15 YRS.

NOW HAVING READ THE DETAILS HE SHOULD BE LOOKING AT MORE THAN 15 YR.

ANOTHER JUSTICE SYSTEM FUCK UP BY CLEVELAND JUDGES...

IF HE COULDN'T BE LIFED HE SHOULD BE LOOKING AT 30+ AS SHOULD MOST KILLERS...


I KNOW THIS SOUNDS BAD BUT GIVEN HIS AGE 15 YRS IS A RESULT - LET'S HOPE HE AT LEAST GETS A BIT OF TREATMENT IN JAIL FROM THE OTHERS - CHILD KILLERS DON'T SIT WELL IN THE SYSTEM THAT BIT YOU HAVE TO SAY...

https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/live-adam-jackson-pleads-guilty-22305020
Logged
kippers
*****
Offline Offline

Posts: 2 883


View Profile
« Reply #1 on: Today at 01:27:15 PM »
Love the fantasy notion that 'the lads inside will get him'

 :alf:
Logged
headset
*****
Offline Offline

Posts: 3 602


View Profile
« Reply #2 on: Today at 01:35:15 PM »
Quote from: kippers on Today at 01:27:15 PM
Love the fantasy notion that 'the lads inside will get him'

 :alf:


YOU KNOW THEY GET THE CHILD KILLERS AND BIG NONCES - HUNTLEY, THE RIPPER, AND PLENTY OF OTHERS GET IT - YOU NEED TO BRUSH UP ON THINGS - READ A FEW PAPERS LIKE ME rava THE SCREWS MAKE SURE OF THAT WOULD BE MY GUESS - THAT KILLER FROM ROUND BORO WHO IS LIFED OFF SEEMS TO DISH THE JUSTICE OUT - HE HAS A FEW JAIL SCALPS/ATTACKS TO HIS NAME.

AFTER THAT I AGREE WITH YOU IT'S A HOLIDAY CAMP IN JAIL THANKS TO SOFT LEFTIE BASTARDS - WHO WANT THEM LIVING BETTER THAN THE MAN OFF THE STREET
Logged
kippers
*****
Offline Offline

Posts: 2 883


View Profile
« Reply #3 on: Today at 01:37:23 PM »
Oh, a killer from Boro.


What a hero then.
Logged
headset
*****
Offline Offline

Posts: 3 602


View Profile
« Reply #4 on: Today at 01:38:22 PM »
Quote from: kippers on Today at 01:37:23 PM
Oh, a killer from Boro.


What a hero then.

:like:
Logged
Itchy_ring
*****
Offline Offline

Posts: 3 161


View Profile
« Reply #5 on: Today at 02:06:42 PM »
Fucking disgusting, the crime and the sentence.  How can the judge listen to those injuries and not give the cunt 30 years minimum
Logged
Bernie
*****
Offline Offline

Posts: 7 273


View Profile
« Reply #6 on: Today at 02:37:06 PM »
Disgusting sentence.

I very much doubt anyone will get him inside. He'll be on the vulnerable prisoners unit in somewhere like full sutton or Frankland. Screws know it damages their careers if someone gets done in on their watch so he will be well protected. They even knocked two cells together for Huntley so he could have a gym next to the one he lives in  souey
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
« previous next »
Jump to:  



Login with username, password and session length

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
 