Love the fantasy notion that 'the lads inside will get him'
YOU KNOW THEY GET THE CHILD KILLERS AND BIG NONCES - HUNTLEY, THE RIPPER, AND PLENTY OF OTHERS GET IT - YOU NEED TO BRUSH UP ON THINGS - READ A FEW PAPERS LIKE ME
THE SCREWS MAKE SURE OF THAT WOULD BE MY GUESS - THAT KILLER FROM ROUND BORO WHO IS LIFED OFF SEEMS TO DISH THE JUSTICE OUT - HE HAS A FEW JAIL SCALPS/ATTACKS TO HIS NAME.
AFTER THAT I AGREE WITH YOU IT'S A HOLIDAY CAMP IN JAIL THANKS TO SOFT LEFTIE BASTARDS - WHO WANT THEM LIVING BETTER THAN THE MAN OFF THE STREET