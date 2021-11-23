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November 23, 2021, 06:42:56 AM
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Author Topic: GARETH SOUTHGATE  (Read 3 times)
headset
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« on: Today at 06:32:56 AM »
TO THE PREMIERSHIP AFTER ENGLAND..


THE QUESTION IS CAN HE GET A TOP 6 JOB - OR WILL IT BE A TOP 8-10 JOB.

IT IS A TOPIC THAT GETS A SPLIT OPINION FROM THE MEDIA  AND PUNDITS WHEN ITS MENTIONED.

I WILL PUT MY NECK OUT EARLY AND SAY UNLESS HE FLOPS IN THIS NEXT SPELL WITH ENGLAND  - I WILL SAY HE WILL GET A TOP 6 JOB AFTER ENGLAND.

OTHERS I KNOW SAY DIRTY LEEDS OR NEWCASTLE IS WHERE HE WILL END UP ONE DAY....2 OF BORO'S BIGGEST RIVALS rava


https://www.thesun.co.uk/sport/football/16817231/gareth-southgate-england-p
« Last Edit: Today at 06:35:19 AM by headset » Logged
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