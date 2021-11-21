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November 23, 2021, 06:42:30 AM
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Author Topic: NOT ONE TO FUEL THE MIGRANT FLAMES  (Read 182 times)
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« on: November 21, 2021, 04:21:55 PM »
ACCORDING TO REPORTS, IT'S BECOMING A BIT OF A PROBLEM AREA FOR BORIS & CO.

ONE THEY WILL HAVE TO GET TO THE BOTTOM OF FARLY SOON -


AS IT STANDS THE COMMENTS SECTION IS RIGHT - BORIS IS MAKING BRITAIN LOOK LIKE FOOLS ON THE SUBJECT....


https://www.dailymail.co.uk/news/article-10226483/Tory-MPs-issue-Channel-crossings-warning-Boris-Johnson.html?it
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Bud Wiser
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Bausor OUT!!!


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« Reply #1 on: November 21, 2021, 08:02:27 PM »
This bungling Liberal idiot does have history on the subject...

https://www.theguardian.com/politics/2008/nov/22/illegal-immigrant-amnesty-london

And more recently...

https://www.thetimes.co.uk/article/boris-johnson-vows-to-back-amnesty-for-illegal-migrants-ghjsd5jms
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https://reclaimthenet.org/wp-content/uploads/2020/09/EgYIu2WXcAAGG8Z.jpg
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« Reply #2 on: Yesterday at 06:23:28 AM »
HE IS BECOMING LAUGHING STOCK AMONGST THE PUBLIC AND HIS OWN MP'S IS BORIS -




HE NEEDS TO PULL HIS FINGER OUT ON VARIOUS MATTERS & MIGRANTS ARE ONE OF THEM..


EVEN PRITI PATEL IS FACING THE HEAT ON THE SUBJECT.

IF WE ARE GIVING FRANCE £54 MILLION A YEAR - JUST BUILD OUR OWN BOATS AND FILL IT WITH ARMY AND PATROL THE WATERS AND TURN THEM AROUND OURSELVES...

WE HAVE ENOUGH FREELOADERS OF OUR OWN LIVING OFF THE TAXPAYER


https://www.thesun.co.uk/news/16806622/priti-patel-battling-save-job-migrant-crisis/
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« Reply #3 on: Today at 06:19:33 AM »
WELL, THE ISSUE IS IN THE NEWS AGAIN - ALWAYS WORTH A READ FROM DIFFERENT REPORTERS AND THE VARIOUS ISSUES THAT SURROUND THE PROBLEM OF MIGRANTS.

AN EXTRA 20K OF PEOPLE A YEAR IS ADDED COST AND PRESSURE ON THE SOCIAL CARE SECTOR.


BE IT LABOUR OR THE CONSERVATIVES WE NEED TO TOUGHEN UP ON UNWANTED IMMAGRATION FROM THOSE CROSSING THE CHANNEL AND ENTERING BRITAIN ILLEGALLY OR UNWANTED.

https://www.thesun.co.uk/news/16817512/britains-immigration-stance-smorgasbord-benefits-boats-crossing
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