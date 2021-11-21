HE IS BECOMING LAUGHING STOCK AMONGST THE PUBLIC AND HIS OWN MP'S IS BORIS -
HE NEEDS TO PULL HIS FINGER OUT ON VARIOUS MATTERS & MIGRANTS ARE ONE OF THEM..
EVEN PRITI PATEL IS FACING THE HEAT ON THE SUBJECT.
IF WE ARE GIVING FRANCE £54 MILLION A YEAR - JUST BUILD OUR OWN BOATS AND FILL IT WITH ARMY AND PATROL THE WATERS AND TURN THEM AROUND OURSELVES...
WE HAVE ENOUGH FREELOADERS OF OUR OWN LIVING OFF THE TAXPAYERhttps://www.thesun.co.uk/news/16806622/priti-patel-battling-save-job-migrant-crisis/