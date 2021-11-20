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November 20, 2021, 01:32:17 PM
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Author Topic: HORSE I FOLLOW 2.25 HAYDOCK TODAY !!!  (Read 58 times)
Tortured_Mind
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JUST HEARD HE NEVER MADE IT


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« on: Today at 11:37:07 AM »
HAVING A LITTLE BREAK AT THE MO BUT THOUGHT I'D MENTION A HORSE I'VE FOLLOWED FOR A WHILE NOW.

DANS LE VENT RUNS IN THE ULTRA COMPETITIVE STAYERS HANDICAP AT 2.25. EVEN IF IT FINISHES IN THE FIRST SIX IT GOES DOWN AS A GOOD EFFORT.

THE HORSE SEEMS TRANSFORMED SINCE JOINING EVAN WILLIAMS AND HARDLY RAN A BAD RACE LAST SEASON.

IT WENT OFF AT BIGGER ODDS THAN IT SHOULD HAVE AND RAN ONE OF ITS BEST RACES AT THE CHELTENHAM FESTIVAL WHEN FINISHING AN EYECATCHING 8TH OF 26.

IT THEN WENT ON TO FIND ONLY ONE TOO GOOD AT AINTREE AND THEN CAME BACK OFF A 6 MONTHS BREAK TO FINISH A GOOD SECOND AGAIN.

TALKING ABOUT THE FIRST SIX, WILLIAM HILL OFFER 12-1 EACH WAY SIX PLACES.

IT IS ALSO AVAILABLE AT 14-1 WITH PADDY POWER FIVE PLACES 1/5TH ODDS.
« Last Edit: Today at 11:46:50 AM by Tortured_Mind » Logged
Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
headset
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« Reply #1 on: Today at 11:49:08 AM »
I LOOKED AT THAT 3 MILER TM - I WAS EDGING TOWARDS  SKELETONS HORSE - RIGGS.

I MIGHT HAVE A DAFT 50P E/W ON THEM BOTH - JUST FOR A BIT OF CRACK COZ ITS SATURDAY.. & YOUR PUNTTING HAS BEEN MORE THAN GOOD OF LATE.

HOPE ALL IS WELL WITH YOU GADGE :like:
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