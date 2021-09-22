NOW I'M ALL FOR SPORTSMEN/WOMEN CASHING IN AND GETTING WHAT THEY CAN...
IF JOSHUA HOWEVER AND FURY DON'T GET IT ON WITHIN THE NEXT 18 MONTHS....
THE SPORT OF BOXING OR THEM TWO - ARE BENT AS FUCK FOR DUCKING EACH OTHER....
JOSHUA WILL WIN ON SATURDAY AGAINST USYK - ITS THE FURY MATCH-UP EVERYONE WANTS TO SEE...
NOT TRASH TALK FROM THEM BOTH.....
I DONT KNOW WHO IS TO BLAME THE FIGHTERS OR THE PROMOTERS IN THIS ONE FOR NOT MAKING IT HAPPENhttps://www.thesun.co.uk/sport/16205126/anthony-joshua-oleksandr-usyk-workout-eddie-hearn/