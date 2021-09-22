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September 22, 2021, 09:14:42 AM
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Author Topic: AJ MATCHROOM DEAL  (Read 43 times)
headset
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« on: Today at 05:12:38 AM »
NOW I'M ALL FOR SPORTSMEN/WOMEN CASHING IN AND GETTING WHAT THEY CAN...

IF  JOSHUA HOWEVER AND FURY DON'T GET IT ON WITHIN THE NEXT 18 MONTHS....

THE SPORT OF BOXING OR THEM TWO - ARE BENT AS FUCK FOR DUCKING EACH OTHER....

JOSHUA WILL WIN ON SATURDAY AGAINST USYK - ITS THE FURY MATCH-UP EVERYONE WANTS TO SEE...

NOT TRASH TALK FROM THEM BOTH.....

I DONT KNOW WHO IS TO BLAME THE FIGHTERS OR THE PROMOTERS IN THIS ONE FOR NOT MAKING IT HAPPEN


https://www.thesun.co.uk/sport/16205126/anthony-joshua-oleksandr-usyk-workout-eddie-hearn/
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calamity
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Crabamity


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« Reply #1 on: Today at 08:31:08 AM »
Usyk will beat him.

Without knowing the full ins and outs it seems that the Fury camp was the most recent to blame, with the Wilder trilogy debacle.

They're all at it though, it's a fine line to tread. If they both, or one of them, loses their titles then the whole thing is ruined. Squeaky bum time for the money men.
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