Well it looks like hes got that
8.30AM: MEET AT RIVERSIDE
8.45AM: DOUBLE VACCINATION CHECK
9.00AM: HEALTH AND SAFETY LECTURE BY SGT SMALL
9.30AM: AWAKEN VOLUNTEERS AFTER H+E LECTURE
9.45AM: CUP OF CHAMOILLE TEA AND A GARBALDI BICCIE AND DISCUSSION ABOUT BREXIT MAKING THE MESS.
10.45 AM: SOCIAL DISTANCING CHECK.
11.00AM: PICK A REFUGEE BUDDY TO HOLD THE RECYCLED BINBAG.
12.00PM: LUNCH CONSISTING OF A VEGAN SAUSAGE ROLL AND AN APPLE FRUIT SHOOT. FOLLOWED BY A TALK BY REV NICHOLLS ON HYPOCRISCY.
12.45PM: 1 HOUR AND 45 MIN BREAK TO CHARGE THEIR C5'S.......