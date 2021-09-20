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September 20, 2021, 08:09:09 PM
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Author Topic: Robbie Brady linked  (Read 163 times)
Winston

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« on: Today at 01:07:31 PM »
100% No from me
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Bugger.


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« Reply #1 on: Today at 01:29:57 PM »
Quote from: Winston on Today at 01:07:31 PM
100% No from me

Why?
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Winston

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« Reply #2 on: Today at 01:34:34 PM »
He was awful for Burnley.

He was averaging around a 4-5 out of 10 on his performance

Also he plays right side
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Winston

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« Reply #3 on: Today at 01:36:38 PM »
Sorry, should have written he was playing both right and left at Burnley
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Bugger.


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« Reply #4 on: Today at 02:04:24 PM »
Quote from: Winston on Today at 01:34:34 PM
He was awful for Burnley.

He was averaging around a 4-5 out of 10 on his performance

Also he plays right side

Yeah but our squad has hardly set the world on fire. He has a lot of Premier League experience, played a load of times for his country. He'd be dropping down a level. Hard to see how he wouldn't improve us.
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Winston

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« Reply #5 on: Today at 02:07:44 PM »
Fair enough

I watched most Burnley games last year and I hear the argument if be drops a division he will improve

I hope you're right

If he does join he needs fan support
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El Capitan
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« Reply #6 on: Today at 06:05:46 PM »
Well it looks like hes got that 
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Rob Nichols ruined my life.
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Bugger.


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« Reply #7 on: Today at 06:23:39 PM »
Quote from: El Capitan on Today at 06:05:46 PM
Well it looks like hes got that 

8.30AM: MEET AT RIVERSIDE

8.45AM: DOUBLE VACCINATION CHECK

9.00AM:  HEALTH AND SAFETY LECTURE BY SGT SMALL

9.30AM: AWAKEN VOLUNTEERS AFTER H+E LECTURE

9.45AM: CUP OF CHAMOILLE TEA AND A GARBALDI BICCIE AND DISCUSSION ABOUT BREXIT MAKING THE MESS.

10.45 AM:  SOCIAL DISTANCING CHECK.

11.00AM:   PICK A REFUGEE BUDDY TO HOLD THE RECYCLED BINBAG.

12.00PM:   LUNCH CONSISTING OF A VEGAN SAUSAGE ROLL AND AN APPLE FRUIT SHOOT. FOLLOWED BY A TALK BY REV NICHOLLS ON HYPOCRISCY.

12.45PM: 1 HOUR AND 45 MIN BREAK TO CHARGE THEIR C5'S.......
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