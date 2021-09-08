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September 08, 2021, 05:07:57 AM
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Author Topic: WORLD CUP EVERY TWO YEARS!  (Read 138 times)
headset
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« on: Yesterday at 05:18:38 AM »
IT DOESN'T FLOAT MY BOAT WHAT WENGER IS TRYING TO BRING IN...

FOOTBALL   IS AT SATURATION POINT AS IT IS......

THE WORLD CUP WILL LOSE ITS APPEAL AND GLOSS IF IT'S PLAYED EVERY TWO YEARS...

IT WILL STILL GET WATCHED BECAUSE FOOTBALL FANS ARE FANATICAL LIKE THAT...

IT JUST WON'T HOLD THE SAME APPEAL AS A 4YR TOURNAMENT DOES....

AND THE QUALIFYING ROUNDS TO REACH THE FINALS - ARE A LOAD OF SHITE AND ARE JUST A WALKOVER FOR SOME TEAMS....


IF THE IS MONEY FLYING ABOUT - IT WILL HAPPEN THOUGH - THE GREEDY BASTARDS...


https://www.thesun.co.uk/sport/football/16068171/fifa-world-cup-plan-blast-van-der-sar-psg/
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Bernie
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« Reply #1 on: Yesterday at 11:21:21 AM »
Stupid idea drive only by greed.

 :redcard:
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Robbso
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« Reply #2 on: Yesterday at 04:54:31 PM »
Daft arse Wenger looking for attention.
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Minge
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« Reply #3 on: Yesterday at 10:19:40 PM »
The idea was binned a day or so ago I believe
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headset
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« Reply #4 on: Today at 04:38:39 AM »
The thing is minge they are just putting the feelers out - like they did the with super league.

this hasn't caused as much public outrage and condemnation - so might still have legs or lead to some change on the international scene.
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