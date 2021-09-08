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September 08, 2021, 03:36:21 AM
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Author Topic: MIGRANT CRACKDOWN!  (Read 107 times)
headset
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« on: Yesterday at 04:43:52 AM »
IT GETS MY VOTE - TOO MANY ENTERING THE UK THROUGH ILEGAL METHODS.....

IT NEEDS CLAMPING DOWN ON QUICKLY.....

IF THEY WANT TO RAISE OUR TAXES AND NI CONTRIBUTIONS - THEN THEY NEED TO STOP ILLEGAL ENTRY INTO THE UK.

THEY COME IN THE RIGHT WAY OR THEY DON'T COME IN AT ALL!

IT'S ALREADY COSTING 54 MILLION OF TAXPAYERS MONEY TO TRY AND STOP THEM IN THE FIRST- THAT'S SCANDALOUS THAT.

PRITI PATEL IS AT LEAST PLANNING TO DO SOMETHING ABOUT IT...

THE HANDOUTS WE GIVE AS A COUNTRY AND THEN STILL CLAIM TO BE SKINT!!

https://www.thesun.co.uk/news/16068336/boris-johnson-french-halt-channel-migrants/
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Squarewheelbike
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« Reply #1 on: Today at 02:13:52 AM »
But I thought it was going to magically end with Brexit, was someone telling fibs?
« Last Edit: Today at 02:21:10 AM by Squarewheelbike » Logged
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