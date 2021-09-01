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September 03, 2021, 07:25:51 AM
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Author Topic: CHILD KILLER TO BE RELEASED!  (Read 267 times)
headset
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« on: September 01, 2021, 06:23:31 AM »
WHAT A SICK COUNTRY WE LIVE IN!!


I STILL CAN'T WORK OUT HOW U CAN KILL SOMEONE THEN GET RELEASED....



WHEN THE VICTIM REMAINS DEAD...IT'S JUST NOT CRICKET...


I CAN ONLY THINK ITS TO DO WITH KEEPING NOB HEAD BIG WIGS AND DOO GOODERS IN EMPLOYMENT. AS APPOSE TO JUST LETTING THEM ROT OR BETTER STILL GIVE THEM THE DEATH PENALTY...

THIS CUNT IS ONE SICK BASTARD......WHO WILL CONTINUE TO COST THE TAXPAYER WHILST HEAPING MISERY ON THE VICTIMS FAMILIES KNOWING HE IS OUT FREE!!

https://www.thesun.co.uk/news/16018201/child-killer-colin-pitchfork-freed-parole-board-rejects-appeal/
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Robbso
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« Reply #1 on: September 01, 2021, 10:27:15 AM »
Fucking disgrace. He should never taste freedom.
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Ben G
Mountain King
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« Reply #2 on: September 01, 2021, 10:56:51 AM »
Rehabilitated/remorseful he may be but...

he killed children FFS.


Surprised the Home Sec hasn't weighed in. She's a proper hang em n flog em type.
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Tory Cunt
Robbso
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« Reply #3 on: September 01, 2021, 11:15:35 AM »
Shes all talk.
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headset
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« Reply #4 on: September 01, 2021, 12:11:15 PM »
it's a disgusting decision and proves our legal system is outdated and a disgrace to those it serves. these legal people are shameful
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Itchy_ring
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« Reply #5 on: September 01, 2021, 12:47:43 PM »
Absolutely disgusting life should mean life for this sort of filth
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Robbso
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« Reply #6 on: September 01, 2021, 12:55:41 PM »
What was there,3 years in between the rapes and murders, surely serial killer behaviour. I dont think Ive ever heard of a serial killer being rehabilitated. They have no remorse. Twat should be left to rot.
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headset
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« Reply #7 on: Yesterday at 08:44:19 AM »
yes, 3 years between murders.... our legal system is hopeless at times in this country...
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Minge
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Superstar


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« Reply #8 on: Today at 06:24:10 AM »
Once hes back relaxed into his freedom, might be weeks, few months even, 100% he will commit another terrible crime .
Its in their dna , and probably cant help it .
Obvious to everyone he should of been serving all his life in prison
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