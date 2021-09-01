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September 01, 2021, 01:10:37 PM
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Author Topic: CHILD KILLER TO BE RELEASED!  (Read 114 times)
headset
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« on: Today at 06:23:31 AM »
WHAT A SICK COUNTRY WE LIVE IN!!


I STILL CAN'T WORK OUT HOW U CAN KILL SOMEONE THEN GET RELEASED....



WHEN THE VICTIM REMAINS DEAD...IT'S JUST NOT CRICKET...


I CAN ONLY THINK ITS TO DO WITH KEEPING NOB HEAD BIG WIGS AND DOO GOODERS IN EMPLOYMENT. AS APPOSE TO JUST LETTING THEM ROT OR BETTER STILL GIVE THEM THE DEATH PENALTY...

THIS CUNT IS ONE SICK BASTARD......WHO WILL CONTINUE TO COST THE TAXPAYER WHILST HEAPING MISERY ON THE VICTIMS FAMILIES KNOWING HE IS OUT FREE!!

https://www.thesun.co.uk/news/16018201/child-killer-colin-pitchfork-freed-parole-board-rejects-appeal/
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Robbso
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« Reply #1 on: Today at 10:27:15 AM »
Fucking disgrace. He should never taste freedom.
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Ben G
Mountain King
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« Reply #2 on: Today at 10:56:51 AM »
Rehabilitated/remorseful he may be but...

he killed children FFS.


Surprised the Home Sec hasn't weighed in. She's a proper hang em n flog em type.
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Tory Cunt
Robbso
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« Reply #3 on: Today at 11:15:35 AM »
Shes all talk.
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headset
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« Reply #4 on: Today at 12:11:15 PM »
it's a disgusting decision and proves our legal system is outdated and a disgrace to those it serves. these legal people are shameful
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Itchy_ring
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« Reply #5 on: Today at 12:47:43 PM »
Absolutely disgusting life should mean life for this sort of filth
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Robbso
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« Reply #6 on: Today at 12:55:41 PM »
What was there,3 years in between the rapes and murders, surely serial killer behaviour. I dont think Ive ever heard of a serial killer being rehabilitated. They have no remorse. Twat should be left to rot.
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