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August 26, 2021, 06:40:41 PM
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Author Topic: MAN CITY NONCE  (Read 56 times)
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IN WAITING....ANOTHER FOOTBALL PLAYER INVOLVED IN A SEX CASE...

THE BUSY LADS LATELY ON THE NONCE GAME......

I WONDER IF NONCING HAS REPLACED THE SPIT ROAST GAME THEY ALL USED TO PLAY AS FOOTBALLERS


ANOTHER DIRTY CUNT PROBABLY THINKING HE IS ABOVE THE LAW.

GUILTY OR INNOCENT.....WE WILL SOON FIND OUT

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9929981/Man-City-star-Benjamin-Mendy-27-charged-four-counts-rape.html?ito=push-notification&ci=jQYmICJQao&si=37293029&xi=5d39a04d-1a62-4fb4-b697-cf39dc23f93c&ai=9929981
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