IN WAITING....ANOTHER FOOTBALL PLAYER INVOLVED IN A SEX CASE...
THE BUSY LADS LATELY ON THE NONCE GAME......
I WONDER IF NONCING HAS REPLACED THE SPIT ROAST GAME THEY ALL USED TO PLAY AS FOOTBALLERS
ANOTHER DIRTY CUNT PROBABLY THINKING HE IS ABOVE THE LAW.
GUILTY OR INNOCENT.....WE WILL SOON FIND OUThttps://www.dailymail.co.uk/news/article-9929981/Man-City-star-Benjamin-Mendy-27-charged-four-counts-rape.html?ito=push-notification&ci=jQYmICJQao&si=37293029&xi=5d39a04d-1a62-4fb4-b697-cf39dc23f93c&ai=9929981