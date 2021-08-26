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August 26, 2021, 06:48:02 AM
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Author Topic: NICE TITS ON HER  (Read 5 times)
headset
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WE DO HOWEVER NEED TO COME DOWN HARD ON THESE DAFT CUNTS....

WHO CAUSE MAJOR DISRUPTION TO OUR ECONOMY....

WITH THEIR STUPID STUNTS....

THE DO IT IN THE UK BECAUSE WE ARE A SOFT TOUCH AS A NATION AND OUR COPPERS ARE NOW WEAK..

ANY OTHER NATION WOULD JUST STEAMROLLER THE CUNTS OUT THE WAY!!

NICE  TITS ON HERE I WILL GIVE HER THAT.....SHE WILL GET SOME WORK FROM THE FREE PUBLICITY

FUCKING CRANKS THE LOT OF THEM.....A FLY ME LOTS WET DREAM!

 https://www.thesun.co.uk/news/15964987/extinction-rebellion-protesters-eye-popping-display/
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