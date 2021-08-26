WE DO HOWEVER NEED TO COME DOWN HARD ON THESE DAFT CUNTS....
WHO CAUSE MAJOR DISRUPTION TO OUR ECONOMY....
WITH THEIR STUPID STUNTS....
THE DO IT IN THE UK BECAUSE WE ARE A SOFT TOUCH AS A NATION AND OUR COPPERS ARE NOW WEAK..
ANY OTHER NATION WOULD JUST STEAMROLLER THE CUNTS OUT THE WAY!!
NICE TITS ON HERE I WILL GIVE HER THAT.....SHE WILL GET SOME WORK FROM THE FREE PUBLICITY
FUCKING CRANKS THE LOT OF THEM.....A FLY ME LOTS WET DREAM! https://www.thesun.co.uk/news/15964987/extinction-rebellion-protesters-eye-popping-display/