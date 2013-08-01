SAVAGES SEXUALLY ASSAULT TICK TOK WOMEN...
NOW I THINK TICK TOK IS SHIT BUT EACH TO THEIR OWN...
BUT 66 BLOKES ATTACKING ONE WOMAN BECAUSE OF A TICK TOK VIDEO IS CANNABLISIM AT ITS FINEST...
KATTIE PRICE IS RIGHT TO COMPLAIN AT I MAN ASSAULTING HER....SHE IS LUCKY SHE WAS NOT THE LASS IN THE VIDEO...
THEY WANT HANGING THAT LOT,,, HOPEFULLY THE VIDEO IDS THEM ALL... THE DIRTY CUNTS..
IM NOT A BIG SUPPORTER OF BREXIT BUT IF IT KEEPS THESE CUNTS OUT ALL THE BETTER FOR IT.https://www.dailymail.co.uk/news/article-9925335/Woman-sexually-abused-HUNDREDS-men-Pakistan-making-TikTok-video-park.html?ito=push-notification&ci=jdINILCPU7&si=37293029&ai=9925335