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August 25, 2021, 06:12:55 PM
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Author Topic: NOT A PLEASENT READ!!  (Read 89 times)
headset
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« on: Today at 03:28:24 PM »
SAVAGES SEXUALLY ASSAULT TICK TOK WOMEN...

NOW I THINK TICK TOK IS SHIT BUT EACH TO THEIR OWN...

BUT 66 BLOKES ATTACKING ONE WOMAN BECAUSE OF A TICK TOK VIDEO IS CANNABLISIM AT ITS FINEST...

KATTIE PRICE IS RIGHT TO COMPLAIN AT I MAN ASSAULTING HER....SHE IS LUCKY SHE WAS NOT THE LASS IN THE VIDEO...

THEY WANT HANGING THAT LOT,,, HOPEFULLY THE VIDEO IDS THEM ALL... THE DIRTY CUNTS..

IM NOT A BIG SUPPORTER OF BREXIT BUT IF IT KEEPS THESE CUNTS OUT ALL THE BETTER FOR IT.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9925335/Woman-sexually-abused-HUNDREDS-men-Pakistan-making-TikTok-video-park.html?ito=push-notification&ci=jdINILCPU7&si=37293029&ai=9925335
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MikeFrench
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« Reply #1 on: Today at 04:06:16 PM »
Like when Lara Logan the CBS Reporter got Graped in Mumbai few years back .

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