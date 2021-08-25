MR PORKY IS OUT ON THE TOWN TONIGHT AND FOR SOME UNKNOWN REASON HE WANTS HIS LEG OVER !!!
HE MEETS UP WITH THE GUYS AND HIS CREW ARE OFF ROUND TOWN ON THE LOOKOUT
MR PORKY IS FEELING WELL RELAXED AND HAPPY AFTER A FEW PINTS AND HAS STARTED LAUGHING AND HAS BECOME A LITTLE UNPREDICTABLE, BUT THATS ANOTHER STORY.
THEY ARRIVE IN A SEMI DARK PACKED PUB WITH MUSIC BLASTING OUT.
THERE HE NOTICES A LARGE GROUP OF
SLAGS
GIRLS. THE GUYS AND THE GALS. A BIT LIKE GREASE !!!
MR PORKY IS PARTICULARLY TAKEN BY AN AMPLE BLONDE COVERED IN TATTOOS
SHE MAKES EYE CONTACT WITH HIM AND OBSERVES HIS TATTOOS TOO
COULD THIS BE LOVE AT FIRST SIGHT ???
THERE IS CERTAINLY SOMETHING IN COMMON. THEY CAN TALK ABOUT EACH OTHERS TATTOOS !!!
ANY ROAD, TO CUT A LONG STORY SHORT THEY ENDED UP GETTING MARRIED AND HAD SOME PIGLETS !!
THE END