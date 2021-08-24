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August 31, 2021, 09:33:23 AM
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Author Topic: The Para Olympics  (Read 427 times)
Bernie
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« on: August 24, 2021, 10:50:49 AM »
Find it hard to get interested in this to be honest.

Will any COBer's be watching?
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Minge
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« Reply #1 on: August 24, 2021, 12:20:50 PM »
Rather watch dog shit turn white and crumble

Coz Johnny the former army corporal who lost one arm and 4 fingers from the other hand can fling a shot put 4 feet we should enjoy watching it .
Not fucking me , hes shit at it
« Last Edit: August 24, 2021, 12:26:22 PM by Minge » Logged
El Capitan
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« Reply #2 on: August 24, 2021, 12:39:27 PM »
Quote from: Minge on August 24, 2021, 12:20:50 PM
Rather watch dog shit turn white and crumble

Coz Johnny the former army corporal who lost one arm and 4 fingers from the other hand can fling a shot put 4 feet we should enjoy watching it .
Not fucking me , hes shit at it



Youve surprised me there Mingey  monkey
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Rob Nichols ruined my life.
Minge
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« Reply #3 on: August 24, 2021, 12:48:54 PM »
 mcl

 
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Minge
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« Reply #4 on: August 24, 2021, 12:50:52 PM »
Or watching  Cheryl do the 24 inches high jump on one leg ..

Yeah great Cheryl well fucking done
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Ollyboro
Mackems existing: When political correctness goes mad
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Infant Herpes


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« Reply #5 on: August 24, 2021, 01:00:12 PM »
You'd have thought they'd have included a monoped arse kicking contest. Just for the crack like.
« Last Edit: August 24, 2021, 01:21:26 PM by Ollyboro » Logged
I know where you live
Itchy_ring
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« Reply #6 on: August 24, 2021, 02:07:34 PM »
Probably nearer in spirit to the original ideals but as usual with pretty much everything in today's world over-hyped. Can appreciate the effort but can't say I'll be watching too much of it.
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headset
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« Reply #7 on: August 25, 2021, 05:13:14 PM »
I DON'T GET EXCITED ABOUT IT IN A SPORT-LIKE WAY AND PLAN MY DAY TO WATCH IT..

I DO FIND IT FASCINATING HOW THEY COMPETE IN SOME OF THE EVENTS....

LOOK AT THE TABLE TENNIS PLAYER FROM EYGPT IN THE LINK BELOW...


I KNOW MINGE WAS TAKING THE PISS BUT COME ON YOU'VE GOT TO ADMIRE HOW HE CAN SERVE AND PLAY TABLE TENNIS LIKE HE DOES.... HE IS BETTER THAN ME...


THIS IS HIM PLAYING A TIDDLY WINK...HES AT THIS YEARS COMPETITION

https://www.youtube.com/watch?v=YersuSsebRY&ab_channel=SounyVine
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MF(c) DOOM
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« Reply #8 on: August 26, 2021, 01:11:20 AM »
I can't past the different levels of disability competing against each other in the same event. So a fella with a little limp beats a fella sith a massive limp. Table tennis this morning typifies it! Bloke with no arms who has to hold the bat between his teeth is playing blokes with arms!
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headset
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« Reply #9 on: August 26, 2021, 06:03:46 AM »
YES SOME OF THE DISABILITIES DO APPEAR TO GIVE OTHERS A CLEAR ADVANTAGE OVER ANOTHER

IT'S STILL SOME ACHIEVEMENT TO TAKE PART BUT FAR FROM A LEVEL PLAYING FIELD AT TIMES...
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Minge
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« Reply #10 on: August 26, 2021, 08:01:40 AM »
Nugget throwing would be worth a watch I guess
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Robbso
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« Reply #11 on: Yesterday at 10:46:22 PM »
Most inspirational thing Ive ever seen, they put most able bodied people to shame :bc:
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Minge
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« Reply #12 on: Today at 07:47:51 AM »
Bollox .

I'd like to see them wheelchair racers do it in a normal nana wheelchair and not something that weighs 8oz from NASA.
And blokes with only one hand shouldn't be doing the 100 meters,  they should be rowing or playing golf .
Load of Shite.

I can wheely a nana wheelchair for ever if I wanted,  bet this cunts can't coz they are 20 foot long !
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Robbso
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« Reply #13 on: Today at 09:24:46 AM »
You try too hard minge lad.
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