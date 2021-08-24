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headset
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I DON'T GET EXCITED ABOUT IT IN A SPORT-LIKE WAY AND PLAN MY DAY TO WATCH IT..
I DO FIND IT FASCINATING HOW THEY COMPETE IN SOME OF THE EVENTS....
LOOK AT THE TABLE TENNIS PLAYER FROM EYGPT IN THE LINK BELOW...
I KNOW MINGE WAS TAKING THE PISS BUT COME ON YOU'VE GOT TO ADMIRE HOW HE CAN SERVE AND PLAY TABLE TENNIS LIKE HE DOES.... HE IS BETTER THAN ME...
THIS IS HIM PLAYING A TIDDLY WINK...HES AT THIS YEARS COMPETITIONhttps://www.youtube.com/watch?v=YersuSsebRY&ab_channel=SounyVine
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