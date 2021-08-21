***UPDATE***
THEY'VE ONLY NICKED HIM....HE'S A SERIAL 4 B 2 ATTACKER CAUGHT - 5 TIMES THE TWAT!
28 YR OLD HITTING KIDS AND PENSIONERS - HE NEEDS A BIT OF JAIL TO TEACH HIM A LESSON.....
CAUGHT ON CAMERA AGAIN .....I WONDER WHAT HIS BEEF IS..HOPEFULLY, IT COMES OUT IN COURT...
WELL DONE TO THOSE WHO HELPED CATCH HIM.... THE JEWISH COMMUNITY CAN NOW RELAX A BIT..NOW THE SERIAL BASHER HAS BEEN NICKED!
I WILL KEEP MY EYES PEELED OPEN FOR HIS SENTENCE....https://www.thesun.co.uk/news/16052141/jewish-street-attack-north-london/