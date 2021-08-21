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September 05, 2021, 09:40:03 AM
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Author Topic: SHOCKING RACIST ATTACK!  (Read 275 times)
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« on: August 21, 2021, 08:37:59 AM »
WATCH THIS DIRTY CUNT JUST RIGHT HOOK THIS INNOCENT 4 B 2...

THE ATTACKER NEEDS JAILING!

MORE SICKENING VIOLENCE ON THE UK STREETS...

WHAT'S GOING THROUGH PEOPLES MINDS TO JUST STRIKE ANOTHER HUMAN BEING LIKE THAT!

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9912965/VIDEO-Orthodox-Jewish-man-punched-face-passer-racist-attack.html?ito=push-notification&ci=hn2D9-5Rgo&si=37293029&ai=9912965
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« Reply #1 on: Today at 08:29:23 AM »
***UPDATE***

THEY'VE ONLY NICKED HIM....HE'S A SERIAL 4 B 2 ATTACKER CAUGHT - 5 TIMES THE TWAT!

28 YR OLD HITTING KIDS AND PENSIONERS - HE NEEDS A BIT OF JAIL TO TEACH HIM A LESSON.....


 CAUGHT ON CAMERA AGAIN .....I WONDER WHAT HIS BEEF IS..HOPEFULLY, IT COMES OUT IN COURT...

WELL DONE TO THOSE WHO HELPED  CATCH HIM.... THE JEWISH COMMUNITY CAN NOW RELAX A BIT..NOW THE SERIAL BASHER HAS BEEN NICKED!

I WILL KEEP MY EYES PEELED OPEN FOR HIS SENTENCE....

https://www.thesun.co.uk/news/16052141/jewish-street-attack-north-london/
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