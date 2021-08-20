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August 20, 2021, 11:16:34 AM
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Author Topic: IM ON ONE TODAY!!  (Read 44 times)
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« on: Today at 09:25:54 AM »
HAVE YOU READ THIS IN THE GAZETTE....

A FUCKING NONCE GETTING CREDIT FOR PLEADING GUILTY...FFS..

HE IS ONLY THERE BECAUSE HE GOT CAUGHT IN THE FIRST PLACE!....

THE ONLY TIME I WOULD GIVE A NONCE ANY CREDIT IS IF WALKED INTO A COP SHOP AND TOLD THE COPS H E HAS JUST NONCED SOMEONE NOT AFTER HE HAS BEEN CAUGHT!!

WHAT A FUCKED UP LEGAL SYSTEM WE HAVE IN THIS COUNTRY....ADI DEM IF YOU ARE READING THIS GET THE LAWS CHANGED. IT'S YOU AND YOUR LOT THAT'S FUCKING THIS COUNTRY UP!

A SICKENING READ WHATEVER SIDE OF THE FENCE YOU MAY BE ON!

https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/paedophile-significant-credit-hes-sentenced-21352640
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