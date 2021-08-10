WHAT A SICK FUCKING JUDGE.......THE LEGAL WORLD IS A SHAMBLES... AS ADI DEM WOULD SAY!!!
ALREADY HAD A NONCE ORDER HANGING OVER HIM.....THEN PUPPED A KID......
JESUS CHRIST .....AND THE JAIL FOOTY FANS FOR A BIT OF A DUST UP WITH EACH OTHER......
I & TOWERSY MIGHT NOT SEE EYE 2 EYE ON SOME THINGS.....
WE DO SHARE THE SAME OPINION THAT THESE JUDGES ARE MUST BE NONCES THEMSELVES
THE PUNISHMENTS THEY DISH OUT OR LACK OF PUNISHMENT I SHOULD SAY.........
HE WON'T NEED ANY ENCOURAGEMENT TO CHANGE A NAPPY.....THE DIRTY NONCEhttps://www.thesun.co.uk/news/15826410/paedophile-i-beat-the-law-ethan-hewitt/
NO JAIL FOR HIM....