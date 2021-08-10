Welcome, Guest. Please login or register.
August 10, 2021, 03:45:18 PM
Home Help Search Login Register

News: SIGN UP FOR AN ACCOUNT HERE...

Pages: [1]   Go Down
« previous next »
Print
Author Topic: GET A READ OF THIS  (Read 26 times)
headset
*****
Offline Offline

Posts: 1 941


View Profile
« on: Today at 02:43:41 PM »
WHAT A SICK FUCKING JUDGE.......THE LEGAL WORLD IS A SHAMBLES... AS ADI DEM WOULD SAY!!!

ALREADY HAD A NONCE ORDER HANGING OVER HIM.....THEN PUPPED A KID......

JESUS CHRIST .....AND THE JAIL FOOTY FANS FOR A BIT OF A DUST UP WITH EACH OTHER......

I & TOWERSY MIGHT NOT SEE EYE 2 EYE ON SOME THINGS.....

WE DO SHARE THE SAME OPINION THAT THESE JUDGES ARE MUST BE NONCES THEMSELVES

THE PUNISHMENTS THEY DISH OUT OR LACK OF PUNISHMENT I SHOULD SAY.........

HE WON'T NEED ANY ENCOURAGEMENT TO CHANGE A NAPPY.....THE DIRTY NONCE

https://www.thesun.co.uk/news/15826410/paedophile-i-beat-the-law-ethan-hewitt/

NO JAIL FOR HIM....
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
« previous next »
Jump to:  



Login with username, password and session length

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
 