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August 08, 2021, 07:06:08 AM
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Author Topic: MURDERES & SEX OFFENDERS  (Read 19 times)
headset
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SOMETHING NOT RIGHT WITH OUR LAW.....

WHEN CUNTS WHO COMMIT THOSE TYPES OF CRIMES

WHICH WRECK OR TEAR FAMILIES APART.....

DO JAIL TIME BUT THEN STILL GET TO KEEP THEIR WEALTH....

IT DOESN'T SIT RIGHT WITH ME......

YOU'VE GOT NONCE ADAM JHONSON AND NOW KENNY NOYE TO NAME TWO.......

WHO ARE LIVING IT UP.......ONES A DIRTY CUNT AND ONES A KILLER....LIVING A MILLIONAIRE LIFSTYLE

IT NEEDS LOOKING INTO.........

ANOTHER SIGN OF BROCKEN BRITAIN WITH ITS SHIT OUTDATED LAWS IN PLACE...

https://www.thesun.co.uk/news/15806737/kenneth-noye-spanish-villa-sale/
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