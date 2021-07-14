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July 29, 2021, 12:46:55 PM
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Author Topic: POMPEY RACISTS  (Read 13 times)
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« on: Today at 12:17:48 PM »
SHOULD THE PLAYERS IN QUESTION BE BANNED FROM PLAYING FOOTBALL FOR LIFE.....

I SAY THAT BECAUSE I READ ONLINE SEE ONE OF THE LINKS BELOW.....

ABOUT A GROUP CAMPAIGNING FOR LIFETIME BANS FOR SUPPORTERS INVOLVED IN RACISM...

I AM UNDECIDED ON LIFETIME BANS MAY BE A PERIOD BANNED FOR PLAYERS AND SUPPORTERS WOULD BE MY THINKING.....

I WOULD ASK 'OTR' BUT THEY WOULD OFFER IAN HUNTLEY HIS JOB BACK AFTER SERVING HIS SENTENCE...

SUCH IS THEIR WAY OF THINKING.....

I KNOW ITS A TOUCHY SUBJECT .....SO YOU DONT HAVE TO GIVE A AN OPINION BUT I THOUGHT I WOULD

THROW IT OUT THERE REGARDLESS.......

SEE THE TWO LINKS FOR REFERENCE......

https://www.itv.com/news/2021-07-14/petition-to-ban-racists-from-football-games-reaches-a-million-signatures

https://www.thesun.co.uk/sport/15720464/portsmouth-sack-three-players-over-racist-chat/
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