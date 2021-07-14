SHOULD THE PLAYERS IN QUESTION BE BANNED FROM PLAYING FOOTBALL FOR LIFE.....
I SAY THAT BECAUSE I READ ONLINE SEE ONE OF THE LINKS BELOW.....
ABOUT A GROUP CAMPAIGNING FOR LIFETIME BANS FOR SUPPORTERS INVOLVED IN RACISM...
I AM UNDECIDED ON LIFETIME BANS MAY BE A PERIOD BANNED FOR PLAYERS AND SUPPORTERS WOULD BE MY THINKING.....
I WOULD ASK 'OTR' BUT THEY WOULD OFFER IAN HUNTLEY HIS JOB BACK AFTER SERVING HIS SENTENCE...
SUCH IS THEIR WAY OF THINKING.....
I KNOW ITS A TOUCHY SUBJECT .....SO YOU DONT HAVE TO GIVE A AN OPINION BUT I THOUGHT I WOULD
THROW IT OUT THERE REGARDLESS.......
SEE THE TWO LINKS FOR REFERENCE......https://www.itv.com/news/2021-07-14/petition-to-ban-racists-from-football-games-reaches-a-million-signatureshttps://www.thesun.co.uk/sport/15720464/portsmouth-sack-three-players-over-racist-chat/