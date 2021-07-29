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July 29, 2021, 06:33:55 AM
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Author Topic: POMPEY SACK THE YOUNG RACISTS  (Read 10 times)
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SOMETHING I'VE GOT TO AGREE WITH......

I WILL NOT CHANGE MY OPINION THAT OUR BORDERS NEED CONTROLLING BETTER FROM ILLEGAL ENTRY INTO THIS COUNTRY......BUT I DON'T AND WON'T STAND FOR BLATENT RACISM........THAT DOES NEED STAMPING OUT........

I WILL ALSO SAY SOME OF THE LEFTIES ARE TRYING TO SUCK THE HUMOUR AND LIFE  OUT OF THIS COUNTRY WITH SOME OF THEIR 'PC' POLICIES....THE FUCKING FREAKS.....:like:

11 YEARS AND COUNTING LABOUR WORK THAT ONE OUT......:ukfist: 

https://www.thesun.co.uk/sport/15720464/portsmouth-sack-three-players-over-racist-chat/
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