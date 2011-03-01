AVE A LOOK AT THIS FUCKING MUPPET.......
HE DID GET SOME JAIL AND A 57 MONTH BAN.....I WOULD NOT LET HIM NEAR A PEDDLE BIKE....NEVER MIND A MOTOR VEHICLE...
A PURE SELFISH CUNT.....HOW HE NEVER KILLED ANYONE IS A MYSTERY.......
I FEAR THAT RECENT INCIDENT ON THE A1 UP HERE....INVOLVING A LORRY WILL FIND A SIMILAR OUTCOME OF REASON OF WHAT HAPPENED ONCE THE INVESTIGATION IS CONCLUDED......
PISSED UP AND DRUG DRIVERS CONCERN ME.......
THESE HGV DRIVERS TAKE MY WORRIES TO A DIFFERENT LEVEL WHEN DRIVING
.....https://www.thesun.co.uk/news/15708546/lorry-driver-van-texting-phone-injured/