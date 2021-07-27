WHATS YOUR FAVOURED METHOD OF TRAVEL...
EVEN THE 'BACCY SMUGGLERS' HAVE A CHOICE THESE DAYS...
JOKES ASIDE SOME MONEY MUST BE GETTING MADE BY THE 'SMUGGLER GANGS'....
WHAT I CANT WORK OUT WHY WASTE ALL THAT MONEY COMING TO ENGLAND FROM FRANCE...
IT CANT BE FOR THE WEATHER.....ITS WARMER IN FRANCE.....
ANY ANSWERS ARE WELCOME....... I WOULD POSE THE QUESTION 'OTR'
BUT I GET THE FEELING ROB WOULD LOSE HIS MARBLES AGAIN.....LIKE YESTERDAY!!
ANY ROAD INTERESTING READ FOR THOSE CONCERNED ABOUT LAWLESS ENTRY INTO BLIGHTY
THE IS MONEY TO BE MADE IN DINGHYS IF U KNOW THE RIGHT PEOPLE....https://www.thesun.co.uk/news/15699931/brazen-smugglers-offering-migrants-uk-entry-via-10000-business-class-or-3000-economy-