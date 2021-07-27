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July 27, 2021, 06:17:34 AM
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Author Topic: BUISNESS OR ECONOMY CLASS!!  (Read 3 times)
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WHATS YOUR FAVOURED METHOD OF TRAVEL...monkey


EVEN THE 'BACCY SMUGGLERS' HAVE A CHOICE THESE DAYS... lost


JOKES ASIDE SOME MONEY MUST BE GETTING MADE BY THE 'SMUGGLER GANGS'....:like:


WHAT I CANT WORK OUT WHY WASTE ALL THAT MONEY COMING TO ENGLAND FROM FRANCE...

IT CANT BE FOR THE WEATHER.....ITS WARMER IN FRANCE.....

ANY ANSWERS ARE WELCOME....... I WOULD POSE THE QUESTION 'OTR'

BUT I GET THE FEELING ROB WOULD LOSE HIS MARBLES AGAIN.....LIKE YESTERDAY!! monkey

ANY ROAD INTERESTING READ FOR THOSE CONCERNED ABOUT LAWLESS ENTRY INTO BLIGHTY



THE IS MONEY TO BE MADE IN DINGHYS IF U KNOW THE RIGHT PEOPLE....rava


https://www.thesun.co.uk/news/15699931/brazen-smugglers-offering-migrants-uk-entry-via-10000-business-class-or-3000-economy-
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