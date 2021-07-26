FUCKING 4 AND 1/2 MILLION A YEAR HE IS ON AT DERBY,,,,,
NO WONDER THEY ARE IN THE SHIT FINANCIALLY......
HE WILL GET THE SACK NOW.... FOR TRYING TO BONE THOSE LASSES.....
IT GIVES DERBY A GREAT CHANCE TO GET HIM OF THE WAGE BILL..... WHICH IS A SHAME....HE COULD HAVE FUCKED THEM UP FOR A BIT LONGER.....
DERBY COUNTY HEADING FOR ADMINISTRATION WITH OR WITHOUT ROONEY IS MY GUESS!!!
SAME OLD ROONEY ALWAYS CHEATING !!.....
DERBY COUNTY IS FULL OF PISSHEADS...
MEL MORRIS WILL BE BUZZING....https://www.thesun.co.uk/sport/15710223/wayne-rooneys-future-derby-knife-edge/