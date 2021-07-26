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July 28, 2021, 06:27:39 AM
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Author Topic: ROONEY TELLS MORE PORK PIES  (Read 230 times)
headset
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« on: July 26, 2021, 05:23:21 PM »
monkey

THE COPS HAVE DROPPED HIM IN IT......NO COMPLAINT GONE IN.....AND DERBY BACKED HIM UP

HE WILL HAVEGONE BACK THINKING HE WAS GETTING LEG OVER..... THEN FELL ASLEEP WHEN HE WAS GETTING NOWHERE......

THE THICK SCOUSE CUNT HE IS ALWAYS GETTING CAUGHT..monkey HE IS A GUARANTEED GIFT FOR THE PAPERS....


https://www.thesun.co.uk/sport/15695386/wayne-rooney-police-party-pictures/
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headset
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« Reply #1 on: Today at 05:58:16 AM »
FUCKING 4 AND 1/2 MILLION A YEAR HE IS ON AT DERBY,,,,,

NO WONDER THEY ARE IN THE SHIT FINANCIALLY......

HE WILL GET THE SACK NOW.... FOR TRYING TO BONE THOSE LASSES.....

IT GIVES DERBY A GREAT CHANCE TO GET HIM OF THE WAGE BILL..... WHICH IS A SHAME....HE COULD HAVE FUCKED THEM UP FOR A BIT LONGER.....

DERBY COUNTY HEADING FOR ADMINISTRATION WITH OR WITHOUT ROONEY IS MY GUESS!!!

SAME OLD ROONEY ALWAYS CHEATING !!.....monkey

DERBY COUNTY IS FULL OF PISSHEADS... :beer: :beer: MEL MORRIS WILL BE BUZZING....

https://www.thesun.co.uk/sport/15710223/wayne-rooneys-future-derby-knife-edge/
« Last Edit: Today at 06:01:27 AM by headset » Logged
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