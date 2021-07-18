PEOPLE USED TO BE AFRAID OF THE POLICE AND SEEING SCENES LIKE THAT DON'T GIVE YOU MUCH FAITH IN THEM PROTECTING US.
BUT THEY'VE GOT TO BE CAREFUL WHAT THEY DO THESE DAYS SO THEY DIN'T UPSET CERTAIN PEOPLE !!!
YES ITS A SAD DAY WHEN YOU SEE SCENES LIKE THAT IN THIS ONCE GREAT COUNTRY,,,,,,,
WHILST I WOULDNT LIKE TO SAY IT WAS SOLELY TO BLAME.....I DO FEEL WHEN THE "
" MOOVEMENT RAMPAGED AT FREE WILL RIPPING DOWN STATUES AND ROAMING FREE DURING A PANDEMIC THEY DO HAVE A LOT TO ANSWER TO FOR THE WAY PEOPLE OR THE YOUTH OF TODAY WILL NOW VIEW THE COPS/POLICING...