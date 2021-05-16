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May 16, 2021, 02:11:11 PM
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Author Topic: CORONAVIRUS GOLDEN HEART AWARDS !!!  (Read 106 times)
Tortured_Mind
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« on: Today at 10:36:42 AM »
BEEN GETTIN ON ME WICK DURING THE PANDEMIC WITH PEOPLE TRYING TO OUTDO EACH OTHER BY BRINGING FOOD AND ESSENTIALS ROUND FOR THERE 'HOUSEBOUND' PARENTS.

BIT OF COMPETITION, 'I CARE MORE FOR MINE THAN YOU DO FOR YOURS !!!'

AND I'VE SEEN THE 'HOUSEBOUND' PARENTS OUT SHOPPING FOR THEMSELVES 

I ALSO KNOW THAT ONE OR TWO DO VERY LITTLE FOR THEIR PARENTS UNDER NORMAL CIRCUMSTANCES BUT FEEL PRESSURED TO DO SO NOW.

ARE YOU TRYING TO IMPRESS PEOPLE OR SOMETHING ???

THAT DON'T IMPRESS ME MUCH !!!   

THEY'RE PROBABLY WORRIED THAT PEOPLE WILL TALK ABOUT THEM.

AND THERE'S ONLY ONE THING WORSE THAN BEING TALKED ABOUT AND THAT'S NOT BEING TALKED ABOUT !!!

62CE0A70-24B6-4C6F-90F1-566604A2FC12.jpeg     oleary
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Tortured_Mind
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« Reply #1 on: Today at 12:40:04 PM »
                                                             oleary
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Uncle guyguy's Secret Whorehouse
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Bugger.


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« Reply #2 on: Today at 01:18:13 PM »
Beans / eggs.
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