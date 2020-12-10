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December 10, 2020, 08:38:29 AM
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News: GET READY FOR THE PROMOTION PUSH...

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Author Topic: WE MISSED......  (Read 35 times)
LEON TROTSKY
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I'M LOOKING FOR SERENDIPITY......


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« on: Today at 08:05:41 AM »
TAV AND DICKSTEEL LAST NIGHT   


AND DON'T GET ME STARTED ON THAT LAZY USELESS CUNT BRITT   rava  CAPTAIN MY ARSE   souey


HE NEEDS FUCKING OFF IN JAN   :mido:


WARNOCK NEEDS TO START GIVING THESE YOUNG UNS A GAME LIKE JONES AND FOLARNI   :alastair:

AND SEND ROBERTS BACK TO CITY AS IT'S OBS HE DON'T RATE HIM  mick

I WOULD TELL GIBSON I NEED 3 PLAYERS IN JAN.....GO OUT AND GET ME THEM   :wanker:

I WOULD ALSO DROP THAT KEEPER....HE COULDNT CATCH FUCKING COVID   :unlike:

ONLY JOHNSON COULD HOLD HIS HEAD UP HIGH LAST NIGHT  :like:

THE REST NEED A ROCKET UP THE ARSE BEFORE SATIRDAY  oleary
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PEACE & GOOD WILL TO ALL MEN..... KEEP THE FAITH.... ✊
ZmB
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« Reply #1 on: Today at 08:13:27 AM »
True, its all gone to shit since Djiksteel got injured 👎

Who would of thought he would be such an important player 👍
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Minge
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Posts: 10 013

Superstar


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« Reply #2 on: Today at 08:14:34 AM »
Gibson cant afford to be promoted , he knows he hasnt the cash to compete there and will of told Warnock to get to playoffs at best , but make sure we dont go up .
M.f.c monotonous feeble challenge
 :pope2:

Id rather support York city  :mido:
 
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