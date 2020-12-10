TAV AND DICKSTEEL LAST NIGHT
AND DON'T GET ME STARTED ON THAT LAZY USELESS CUNT BRITT
CAPTAIN MY ARSE
HE NEEDS FUCKING OFF IN JAN
WARNOCK NEEDS TO START GIVING THESE YOUNG UNS A GAME LIKE JONES AND FOLARNI
AND SEND ROBERTS BACK TO CITY AS IT'S OBS HE DON'T RATE HIM
I WOULD TELL GIBSON I NEED 3 PLAYERS IN JAN.....GO OUT AND GET ME THEM
I WOULD ALSO DROP THAT KEEPER....HE COULDNT CATCH FUCKING COVID
ONLY JOHNSON COULD HOLD HIS HEAD UP HIGH LAST NIGHT
THE REST NEED A ROCKET UP THE ARSE BEFORE SATIRDAY