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September 09, 2020, 11:34:46 PM
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Author Topic: LEAKED SCENE FOR THIS WEEKS EPISODE OF *SISTERS* ****CONTAINS SPOILERS***  (Read 31 times)
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
REVOLUTIONS ARE ALWAY'S VERBOSE...
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« on: Today at 10:48:12 PM »
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LIDDLE GOES TO DOOR AND SEE'S ITS ...


(CROWD APPLAUSES AS THEY SEE ITS GUEST STAR ENGLEBERT HUMPBACKWHALE)

LIDS: WHATDYAWANT?

RIK: I WAS IN THE NEIGHBOURHOOD

LIDS: I WILL GET A RESTRAINING ORDER AGAINST YA

RIK: THEN WE WILL BE TWINS NOT SISTERS....

LIDS: "WHYIOUGHTA"

*CROWD LAUGHS*

THEY SIT ON SETTEE NOW AND SETTLE DOWN TO SCREAM 4 ... RIK YAWNS AND STRETCHES PUTTING HIS ARM AROUND LIDS..

LIDS: WHATCHA DOING?

RIK : GIVING YA A REACH AROUND?

LIDS: WHYIOUGHTA....

*CROWD LAUGHS*

THE MOVIE CONTINUES AND RIK PRETENDS TO BE SCARED AS HE LEAPS ON LIDS LAP

LIDS: WHATCHA DOING?

RIK: I'M A LITTLE SCWARED WABBIT (MIMICKS A BABY ELMER FUDDS  VOICE)

LIDS: YEAH BUT THAT DOES'T EXPLAIN WHY YA NAKED... WHYIOUGHTA...

*AUDIENCE LAUGHS*

THE MOVIE FINISHES AND LIDS SAYS: THATS ME OFF TO BED, YOU CAN GET YASELF OFF

RIK PRODUCES A BUTT PLUG

LIDS: I MEANT GET YASELF HOME... WHYIOUGHTA...

*AUDIENCE LAUGHS*

CREDITS ROLL PLAYING THE THEME

(LYRICS)

SISTERS WE'RE TWO OF A KIND... SISTERS WERE ALWAYS ON EACH OTHERS MIND
I LIKE TO DRINK (LIDS VOCAL) AND LIKE TO SING (RIK VOCAL)
I LOOK LOOK LIKE RIK WALLER (RIK VOCAL) AND I LOOK LIKE THE THING (LIDS VOCAL)
TWO SISTERS TWO OF A KIND


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« Reply #1 on: Today at 11:00:29 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 10:48:12 PM
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RIK: I WAS IN THE NEIGHBOURHOOD

LIDS: I WILL GET A RESTRAINING ORDER AGAINST YA

RIK: THEN WE WILL BE TWINS NOT SISTERS....

LIDS: "WHYIOUGHTA"

*CROWD LAUGHS*

THEY SIT ON SETTEE NOW AND SETTLE DOWN TO SCREAM 4 ... RIK YAWNS AND STRETCHES PUTTING HIS ARM AROUND LIDS..

LIDS: WHATCHA DOING?

RIK : GIVING YA A REACH AROUND?

LIDS: WHYIOUGHTA....

*CROWD LAUGHS*

THE MOVIE CONTINUES AND RIK PRETENDS TO BE SCARED AS HE LEAPS ON LIDS LAP

LIDS: WHATCHA DOING?

RIK: I'M A LITTLE SCWARED WABBIT (MIMICKS A BABY ELMER FUDDS  VOICE)

LIDS: YEAH BUT THAT DOES'T EXPLAIN WHY YA NAKED... WHYIOUGHTA...

*AUDIENCE LAUGHS*

THE MOVIE FINISHES AND LIDS SAYS: THATS ME OFF TO BED, YOU CAN GET YASELF OFF

RIK PRODUCES A BUTT PLUG

LIDS: I MEANT GET YASELF HOME... WHYIOUGHTA...

*AUDIENCE LAUGHS*

CREDITS ROLL PLAYING THE THEME

(LYRICS)

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« Reply #2 on: Today at 11:01:57 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 10:48:12 PM
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LIDS: WHATCHA DOING?

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LIDS: YEAH BUT THAT DOES'T EXPLAIN WHY YA NAKED... WHYIOUGHTA...

*AUDIENCE LAUGHS*

THE MOVIE FINISHES AND LIDS SAYS: THATS ME OFF TO BED, YOU CAN GET YASELF OFF

RIK PRODUCES A BUTT PLUG

LIDS: I MEANT GET YASELF HOME... WHYIOUGHTA...

*AUDIENCE LAUGHS*

CREDITS ROLL PLAYING THE THEME

(LYRICS)

SISTERS WE'RE TWO OF A KIND... SISTERS WERE ALWAYS ON EACH OTHERS MIND
I LIKE TO DRINK (LIDS VOCAL) AND LIKE TO SING (RIK VOCAL)
I LOOK LOOK LIKE RIK WALLER (RIK VOCAL) AND I LOOK LIKE THE THING (LIDS VOCAL)
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BEERSON BACK FROM THE GRAVE
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« Reply #3 on: Today at 11:05:21 PM »
IT'S A PILOT AT THE MINUTE SO THERES A LOT OF BUZZ ABOUT IT... DUE TO IT'S RAUNCHY CONTENT HBO ARE FRONTRUNNERS FOR THIS PIPING HOT SCRIPT 

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« Reply #4 on: Today at 11:10:52 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 11:05:21 PM
IT'S A PILOT AT THE MINUTE SO THERES A LOT OF BUZZ ABOUT IT... DUE TO IT'S RAUNCHY CONTENT HBO ARE FRONTRUNNERS FOR THIS PIPING HOT SCRIPT 

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 :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:

The Hollywood rumour is that mark acko Atkinson the star of HBOs sisters sitcom is the father of willow star Warwick Davis   mick
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« Reply #5 on: Today at 11:10:56 PM »
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