DOORBELL RINGS
LIDDLE GOES TO DOOR AND SEE'S ITS ...
(CROWD APPLAUSES AS THEY SEE ITS GUEST STAR ENGLEBERT HUMPBACKWHALE)
LIDS: WHATDYAWANT?
RIK: I WAS IN THE NEIGHBOURHOOD
LIDS: I WILL GET A RESTRAINING ORDER AGAINST YA
RIK: THEN WE WILL BE TWINS NOT SISTERS....
LIDS: "WHYIOUGHTA"
*CROWD LAUGHS*
THEY SIT ON SETTEE NOW AND SETTLE DOWN TO SCREAM 4 ... RIK YAWNS AND STRETCHES PUTTING HIS ARM AROUND LIDS..
LIDS: WHATCHA DOING?
RIK : GIVING YA A REACH AROUND?
LIDS: WHYIOUGHTA....
*CROWD LAUGHS*
THE MOVIE CONTINUES AND RIK PRETENDS TO BE SCARED AS HE LEAPS ON LIDS LAP
LIDS: WHATCHA DOING?
RIK: I'M A LITTLE SCWARED WABBIT (MIMICKS A BABY ELMER FUDDS VOICE)
LIDS: YEAH BUT THAT DOES'T EXPLAIN WHY YA NAKED... WHYIOUGHTA...
*AUDIENCE LAUGHS*
THE MOVIE FINISHES AND LIDS SAYS: THATS ME OFF TO BED, YOU CAN GET YASELF OFF
RIK PRODUCES A BUTT PLUG
LIDS: I MEANT GET YASELF HOME... WHYIOUGHTA...
*AUDIENCE LAUGHS*
CREDITS ROLL PLAYING THE THEME
(LYRICS)
SISTERS WE'RE TWO OF A KIND... SISTERS WERE ALWAYS ON EACH OTHERS MIND
I LIKE TO DRINK (LIDS VOCAL) AND LIKE TO SING (RIK VOCAL)
I LOOK LOOK LIKE RIK WALLER (RIK VOCAL) AND I LOOK LIKE THE THING (LIDS VOCAL)
TWO SISTERS TWO OF A KIND
BEER ME BOYZZZZ
Where can I see this? Channel 5?