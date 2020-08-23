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August 23, 2020, 07:08:17 AM
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Author Topic: FILUM REVIEW  (Read 5 times)
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
REVOLUTIONS ARE ALWAY'S VERBOSE...
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WILD AT HEART: DIRECTED BY DAVID LYNCH  klins klins klins

PLOT: A ROAD MOVIE ON ACID, NATURAL BORN KILLERS ON KET, MONSTERS INC ON ALL KINDS OF UPPERS, SAILOR MUST AVOID A STRING OF HITMEN AS HIM AND HIS RUNAWAY GIRLFRIEND TRY TO FIND THEIR HAPPY PLACE  :pope2:

EYE CANDY: LAURA DERN SHOWS PLENTY OF TITTIES 

WHO PROVIDES THE PUNCH: NIC CAGE IS TOUGHER THEN A TWO DOLLAR STEAK AND GETS TO SHOW HIS REAL LIFE HARDMAN STATUS IN VARIOUS BATTLES 

YO MONTY ANY GOOD?: YEAH VERY GOOD, THIS FILM SCORES 7.9/13 ON THE MONSTERMETER  :homer:

ONE MORE THING MONTY WHERE CAN I FIND DIS? STREAMING NOW ON NETFLIX OR YOU COULD BUY IT OFF MUSIC MAGPIE  :homer:

BEER ME BOYZZZZ  :beer: :beer: :beer:
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INSURRECTION IS LIKE AN ART, AND LIKE ALL ARTS IT HAS IT'S OWN LAWS....
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