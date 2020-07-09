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July 10, 2020, 08:46:57 AM
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News: IN WARNOCK WE TRUST - WE ARE STAYING UP!

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Author Topic: I LOVE LIVING......  (Read 291 times)
LEON TROTSKY
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I GOT AN ICE PICK... THAT MADE MY EARS BURN...


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« on: Yesterday at 08:19:21 PM »
RENT FREE IN CERTAIN PEOPLES HEADS ON ERE  👍😂😂😂👍

OUR LASS PAYS THE RENT TOO  👍😁👍

SO I CAN KEEP ALL MY MONEY IN VARIOUS ACCOUNTS TO GO TOWARDS THAT BIG FUCK OFF VILLA IN THE CANARIES  🐦🐦🐦

IN 3 YEARS WHEN IM 60  👍❤️👍

LIFE IS GOOD. 👍😎👍

I WONDER IF DICKHEADS WILL BE STILL MAKING THREADS UP ABOUT ME IN 3 YEARS  💋💋💋😎😍🤩🤩🤩🌞🌞🌞

CAN'T WAIT  🤓👍🍺🍺🍺👍
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NO MORE HEROES ANYMORE......
Tortured_Mind
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« Reply #1 on: Yesterday at 08:22:57 PM »
REMEMBER WHEN YOU WENT OFF IN A HUFF WHEN YOU HAD A TIFF WITH STEVE ???

I WAS BEGINNING TO THINK YOU WERE GONE FOR GOOD.

HOW WRONG COULD I BE ???

WELCOME HOME !!!    jc
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
monkeyman
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« Reply #2 on: Yesterday at 08:32:37 PM »
Quote from: LEON TROTSKY on Yesterday at 08:19:21 PM
RENT FREE IN CERTAIN PEOPLES HEADS ON ERE  👍😂😂😂👍

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AYE THERE ARE A LOT OF JEALOUS CUNTS ON ERE  oleary
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ZombieNadger
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« Reply #3 on: Yesterday at 08:33:48 PM »
Quote from: LEON TROTSKY on Yesterday at 08:19:21 PM
RENT FREE IN CERTAIN PEOPLES HEADS ON ERE  👍😂😂😂👍

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Living in a rented flat at 60 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤡🤡🤡

CHOMP
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CLEM FANDANGO
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« Reply #4 on: Yesterday at 08:34:27 PM »
I thought yer were buying a big villa in Florida?

 :pd:
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Official COB Prediction League Winner 2017/18/19
Official CLEM vs THUNDER Winner 2016/17/18/19/20/INFINITY
COB 2020 Battlenips: PEOPLE'S Champion
ZombieNadger
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« Reply #5 on: Yesterday at 08:38:29 PM »
Quote from: CLEM FANDANGO on Yesterday at 08:34:27 PM
I thought yer were buying a big villa in Florida?

 :pd:

He can't spell geographical locations beginning with F 🤦‍♂️
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Pile
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« Reply #6 on: Yesterday at 09:43:30 PM »
Quote from: Tortured_Mind on Yesterday at 08:22:57 PM
REMEMBER WHEN YOU WENT OFF IN A HUFF WHEN YOU HAD A TIFF WITH STEVE ???

I WAS BEGINNING TO THINK YOU WERE GONE FOR GOOD.

HOW WRONG COULD I BE ???

WELCOME HOME !!!    jc
I like you TM, especially when youre not on one of your prolonged flounces.  jc
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History teaches us that we learn nothing from history.
Tortured_Mind
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« Reply #7 on: Yesterday at 09:45:08 PM »
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
tunstall
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« Reply #8 on: Today at 07:55:15 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Yesterday at 08:19:21 PM
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Bernie
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« Reply #9 on: Today at 08:13:15 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Yesterday at 08:19:21 PM
RENT FREE IN CERTAIN PEOPLES HEADS ON ERE  👍😂😂😂👍

OUR LASS PAYS THE RENT TOO  👍😁👍

SO I CAN KEEP ALL MY MONEY IN VARIOUS ACCOUNTS TO GO TOWARDS THAT BIG FUCK OFF VILLA IN THE CANARIES  🐦🐦🐦

IN 3 YEARS WHEN IM 60  👍❤️👍

LIFE IS GOOD. 👍😎👍

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CAN'T WAIT  🤓👍🍺🍺🍺👍

Yes, you have so much for people to be jealous of  souey
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Join The Campaign To Get LITTLEJOHN a Knighthood.
ZombieNadger
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« Reply #10 on: Today at 08:39:18 AM »
Quote from: Bernie on Today at 08:13:15 AM
Quote from: LEON TROTSKY on Yesterday at 08:19:21 PM
RENT FREE IN CERTAIN PEOPLES HEADS ON ERE  👍😂😂😂👍

OUR LASS PAYS THE RENT TOO  👍😁👍

SO I CAN KEEP ALL MY MONEY IN VARIOUS ACCOUNTS TO GO TOWARDS THAT BIG FUCK OFF VILLA IN THE CANARIES  🐦🐦🐦

IN 3 YEARS WHEN IM 60  👍❤️👍

LIFE IS GOOD. 👍😎👍

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Yes, you have so much for people to be jealous of  souey

She has never done a 2 - 10 shift ya'know?

Living the dream is the village.

If your dream is being a tubby titted pensioner with no property to your name 🤦‍♂️🤡👎
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Bob End and his Sexy Bitch
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« Reply #11 on: Today at 08:42:55 AM »
The Canaries  :alf: :alf: :alf: :alf:

Theres ambition for yer. Got your Union Jack shorts, lad?
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Bob End and his Sexy Bitch
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« Reply #12 on: Today at 08:43:10 AM »
Chomp
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LEON TROTSKY
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« Reply #13 on: Today at 08:43:46 AM »
THE SAME  WEIRDO CUNTS POPPING UP ALL THE TIME......THE GREEN EYED MONSTER IS ALIVE AND WELL  


ONLY THE SELECT FEW OFF ERE WILL BE GETTING THE INVITE   :like: :beer: :beer: :beer: :like: :homer:


 :meltdown: :meltdown: :meltdown:
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NO MORE HEROES ANYMORE......
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