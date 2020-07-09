RENT FREE IN CERTAIN PEOPLES HEADS ON ERE 👍😂😂😂👍
OUR LASS PAYS THE RENT TOO 👍😁👍
SO I CAN KEEP ALL MY MONEY IN VARIOUS ACCOUNTS TO GO TOWARDS THAT BIG FUCK OFF VILLA IN THE CANARIES 🐦🐦🐦
IN 3 YEARS WHEN IM 60 👍❤️👍
LIFE IS GOOD. 👍😎👍
I WONDER IF DICKHEADS WILL BE STILL MAKING THREADS UP ABOUT ME IN 3 YEARS 💋💋💋😎😍🤩🤩🤩🌞🌞🌞
CAN'T WAIT 🤓👍🍺🍺🍺👍
Yes, you have so much for people to be jealous of
She has never done a 2 - 10 shift ya'know?
Living the dream is the village.
If your dream is being a tubby titted pensioner with no property to your name 🤦♂️🤡👎