Welcome, Guest. Please login or register.
June 24, 2020, 02:37:51 PM
Home Help Search Login Register

News: IN WARNOCK WE TRUST - WE ARE STAYING UP!

Pages: 1 [2]   Go Down
« previous next »
Print
Author Topic: Nice 1 Burnley  (Read 1095 times)
sockets
Welch
*****
Offline Offline

Posts: 705



View Profile WWW
« Reply #50 on: Yesterday at 10:19:26 PM »
Quote from: Pile on Yesterday at 10:17:10 PM
Im not sure the people who say its disgusting even know why, they just think its the right thing to say. Twitter is full of it, when asked why its disgusting they just yell back racist. That kind of attitude is divisive and will do nothing to smooth things over. Grown up conversations are required, not slapping labels on people.




How can u possibly have a grown up chat with one of the rabid lefty fuck tards


time and time again they scream racists ... wrong again fuck tards
Logged
Quote from: sockets on April 17, 2020, 10:02:49 PM
Quote from: El Capitan on April 17, 2020, 10:00:19 PM
Ill take the bet Crocket. Make it £100 you softcunt




£100.00 it is ..

In the next 3 months this drug will be used again on people and either be a flop or do people good ..
Pile
*****
Offline Offline

Posts: 39 726



View Profile
« Reply #51 on: Yesterday at 10:27:34 PM »
Quote from: sockets on Yesterday at 10:19:26 PM
Quote from: Pile on Yesterday at 10:17:10 PM
Im not sure the people who say its disgusting even know why, they just think its the right thing to say. Twitter is full of it, when asked why its disgusting they just yell back racist. That kind of attitude is divisive and will do nothing to smooth things over. Grown up conversations are required, not slapping labels on people.




How can u possibly have a grown up chat with one of the rabid lefty fuck tards


time and time again they scream racists ... wrong again fuck tards
Im looking forward to Steves new rules, hopefully less name calling and nastiness will lead to better debate.  :like:
Logged
History teaches us that we learn nothing from history.
towz
*****
Offline Offline

Posts: 8 400


View Profile
« Reply #52 on: Yesterday at 10:28:26 PM »
Quote from: Pile on Yesterday at 10:27:34 PM
Quote from: sockets on Yesterday at 10:19:26 PM
Quote from: Pile on Yesterday at 10:17:10 PM
Im not sure the people who say its disgusting even know why, they just think its the right thing to say. Twitter is full of it, when asked why its disgusting they just yell back racist. That kind of attitude is divisive and will do nothing to smooth things over. Grown up conversations are required, not slapping labels on people.




How can u possibly have a grown up chat with one of the rabid lefty fuck tards


time and time again they scream racists ... wrong again fuck tards
Im looking forward to Steves new rules, hopefully less name calling and nastiness will lead to better debate.  :like:

And sniping?  mcl
Logged
Pile
*****
Offline Offline

Posts: 39 726



View Profile
« Reply #53 on: Yesterday at 10:39:38 PM »
Quote from: towz on Yesterday at 10:28:26 PM
Quote from: Pile on Yesterday at 10:27:34 PM
Quote from: sockets on Yesterday at 10:19:26 PM
Quote from: Pile on Yesterday at 10:17:10 PM
Im not sure the people who say its disgusting even know why, they just think its the right thing to say. Twitter is full of it, when asked why its disgusting they just yell back racist. That kind of attitude is divisive and will do nothing to smooth things over. Grown up conversations are required, not slapping labels on people.




How can u possibly have a grown up chat with one of the rabid lefty fuck tards


time and time again they scream racists ... wrong again fuck tards
Im looking forward to Steves new rules, hopefully less name calling and nastiness will lead to better debate.  :like:

And sniping?  mcl
Dont worry, Im sure youll get ample warnings.  monkey
Logged
History teaches us that we learn nothing from history.
LEON TROTSKY
*****
Online Online

Posts: 74 548

I GOT AN ICE PICK... THAT MADE MY EARS BURN...


View Profile
« Reply #54 on: Today at 06:47:11 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Yesterday at 06:57:24 AM
Quote from: El Capitan on June 22, 2020, 10:27:51 PM
Burnley football club have strongly condemned the banner and want no part of the racism


Well done Burnley  :like:

HAVE THEY...... 🤔

THAT'S FUNNY COZ I KNOW A LOT OF THERE FOOTIIE  LADS AND THEY ALL CHIPPED IN  👍😎👍

SS  SUICIDE SQUAD  😎😎😎








ITK LIDS AGAIN 👍😎👍



https://www.dailystar.co.uk/sport/football/girlfriend-burnley-fan-behind-plane-22241650
Logged
NO MORE HEROES ANYMORE......
Ural Quntz
Phew thats better
*****
Offline Offline

Posts: 6 932


Pack o cunts


View Profile
« Reply #55 on: Today at 08:28:30 AM »
So funny that they call him an 'alleged' Burnley fan

 :pd:
Logged
"football is an art form and I just want to sit next to the prettiest girl in the room" - Capio 2018
Bobupanddown
*****
Online Online

Posts: 2 894


View Profile
« Reply #56 on: Today at 09:40:32 AM »
The tolerant left have now hounded the banner lads girlfriend out of her job at a salon.

Diversity of opinion will not be tolerated.


They couldn't hurt him so they go after his family - these people truly are the scum of the earth.
Logged
Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
LEON TROTSKY
*****
Online Online

Posts: 74 548

I GOT AN ICE PICK... THAT MADE MY EARS BURN...


View Profile
« Reply #57 on: Today at 09:52:21 AM »
Quote from: Bobupanddown on Today at 09:40:32 AM
The tolerant left have now hounded the banner lads girlfriend out of her job at a salon.

Diversity of opinion will not be tolerated.


They couldn't hurt him so they go after his family - these people truly are the scum of the earth.


NOTHING BUT BULLYS  👎
Logged
NO MORE HEROES ANYMORE......
Bobupanddown
*****
Online Online

Posts: 2 894


View Profile
« Reply #58 on: Today at 09:59:19 AM »
They use Twitter - a platform that says doxxing or harassing people will result in a ban. Only that rule only applies to conservatives or people on the political right.

After Trump wins a landslide in November, Republicans will take back the House and retain the senate. This will force the FCC into remove clause 230 (forum not a publisher) protection from Facebook and Twitter and it will open them up to being sued for content they host.

Then the real fun begins.

« Last Edit: Today at 12:42:37 PM by Bobupanddown » Logged
Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
Bob End and his Sexy Bitch
*****
Online Online

Posts: 14 601



View Profile
« Reply #59 on: Today at 11:42:56 AM »
Quote from: Bobupanddown on Today at 09:40:32 AM
The tolerant left have now hounded the banner lads girlfriend out of her job at a salon.

Diversity of opinion will not be tolerated.


They couldn't hurt him so they go after his family - these people truly are the scum of the earth.


Her employers did it. Maybe they dont think realism fits with the modern world. If you worked for me Id fire you
Logged
Bill Buxton
*****
Offline Offline

Posts: 4 356


View Profile
« Reply #60 on: Today at 11:43:12 AM »
If I was a Burnley fan I would not be embarrassed at all. Everyone in football falling over themselves to virtue signal ( whether they believe it or not) are the embarrassment.
Logged
Bobupanddown
*****
Online Online

Posts: 2 894


View Profile
« Reply #61 on: Today at 12:44:01 PM »
Quote from: Bob End and his Sexy Bitch on Today at 11:42:56 AM
Quote from: Bobupanddown on Today at 09:40:32 AM
The tolerant left have now hounded the banner lads girlfriend out of her job at a salon.

Diversity of opinion will not be tolerated.


They couldn't hurt him so they go after his family - these people truly are the scum of the earth.


Her employers did it. Maybe they dont think realism fits with the modern world. If you worked for me Id fire you

You'd fire me if my missus did something?

Do your kids need to go to prison for your fraud? Is that how it works in lefty dumbfuck land these days?
Logged
Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
DowningAlbion
Oranges Are Not The Only Fruit 🍊🍊🍊
*****
Online Online

Posts: 371


View Profile
« Reply #62 on: Today at 12:44:45 PM »
Context is everything. Nothing illegal was done in flying that banner, nothing wrong with the words on their own...

But why there, why then? Because it was intended to disrupt the Black Lives Matter moment of respect at a televised match and generate maximum publicity for a counter-BLM message. So it was crass and ignorant, but not illegal

Also, by including the Burnley name and flying it above Man City vs Burnley they associated the club with their message to a potentially large TV audience

Burnley FC did the right thing in banning the perpetrators for life. If the girl's employer has let her go as a result that is unfortunate but not entirely surprising
Logged
"A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. He thinks he's suave, You're not suave 'cause you watched Get Carter. You are a catalogue, plastic Sinatra, A tryhard who should've tried harder" 🍊🍊🍊
Bobupanddown
*****
Online Online

Posts: 2 894


View Profile
« Reply #63 on: Today at 12:48:25 PM »
Quote from: DowningAlbion on Today at 12:44:45 PM
Context is everything. Nothing illegal was done in flying that banner, nothing wrong with the words on their own...

But why there, why then? Because it was intended to disrupt the Black Lives Matter moment of respect at a televised match and generate maximum publicity for an counter-BLM message. So it was crass and ignorant, but not illegal

Also, by including the Burnley name on the banner and flying it above Man City vs Burnley they associated the club with their message to a potentially large TV audience

Burnley FC did the right thing in banning the perpetrators for life. If the girl's employer has let her go as a result that is unfortunate but not entirely surprising

Context is everything - but not when it comes to oranges in park photos after the murder of three white people?
Does your hypocrisy even occur to you or are you totally ignorant to it?

It seems lefties all share that trait in abundance.
Logged
Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
DowningAlbion
Oranges Are Not The Only Fruit 🍊🍊🍊
*****
Online Online

Posts: 371


View Profile
« Reply #64 on: Today at 12:56:34 PM »
ORANGES ARE ONLY A SYMBOL OF IMPENDING DEATH WITHIN THE FICTIONAL WORLD OF THE GODFATHER. THERE IS NO HISTORY OF ORANGES AS A SYMBOL OF IMPENDING DEATH IN OUR CULTURE

SO IT HAS NOW BECOME A SYMBOL FOR THE STUPIDITY OF RWNJ'S AND A MEANS TO WIND THEM UP :like:

YOU ARE THE FIRST ONE ON HERE TO BITE THOUGH. THE OTHER RWNJ's PROBABLY THOUGHT THEY WERE TOMATOES. ACTUALLY THEY ARE TANGERINES. ARE TANGERINES A CULTURAL SYMBOL OF IMPENDING DEATH, ANYWHERE ON THIS PLANET?

🍊🍊🍊
Logged
"A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. He thinks he's suave, You're not suave 'cause you watched Get Carter. You are a catalogue, plastic Sinatra, A tryhard who should've tried harder" 🍊🍊🍊
Johnny Thunder
*****
Online Online

Posts: 12 329


Shit Stirring Cunt.


View Profile
« Reply #65 on: Today at 12:59:13 PM »
Quote from: DowningAlbion on Today at 12:56:34 PM
ORANGES ARE ONLY A SYMBOL OF IMPENDING DEATH WITHIN THE FICTIONAL WORLD OF THE GODFATHER. THERE IS NO HISTORY OF ORANGES AS A SYMBOL OF IMPENDING DEATH IN OUR CULTURE

SO IT HAS NOW BECOME A SYMBOL FOR THE STUPIDITY OF RWNJ'S AND A MEANS TO WIND THEM UP :like:

YOU ARE THE FIRST ONE ON HERE TO BITE THOUGH. THE OTHER RWNJ's PROBABLY THOUGHT THEY WERE TOMATOES. ACTUALLY THEY ARE TANGERINES. ARE TANGERINES A CULTURAL SYMBOL OF IMPENDING DEATH, ANYWHERE ON THIS PLANET?

🍊🍊🍊




Wrong account?



 



 
Logged
Crocky lad is innocent. Don't ban him Steve ye cunt.
RIK MAYALL
*****
Offline Offline

Posts: 11 673


Once in every lifetime


View Profile
« Reply #66 on: Today at 01:07:55 PM »
Quote from: Johnny Thunder on Today at 12:59:13 PM
Quote from: DowningAlbion on Today at 12:56:34 PM
ORANGES ARE ONLY A SYMBOL OF IMPENDING DEATH WITHIN THE FICTIONAL WORLD OF THE GODFATHER. THERE IS NO HISTORY OF ORANGES AS A SYMBOL OF IMPENDING DEATH IN OUR CULTURE

SO IT HAS NOW BECOME A SYMBOL FOR THE STUPIDITY OF RWNJ'S AND A MEANS TO WIND THEM UP :like:

YOU ARE THE FIRST ONE ON HERE TO BITE THOUGH. THE OTHER RWNJ's PROBABLY THOUGHT THEY WERE TOMATOES. ACTUALLY THEY ARE TANGERINES. ARE TANGERINES A CULTURAL SYMBOL OF IMPENDING DEATH, ANYWHERE ON THIS PLANET?

🍊🍊🍊




Wrong account?



 



 


Tripped up, the daft cunt
Logged
Glory Glory Man United
Bob End and his Sexy Bitch
*****
Online Online

Posts: 14 601



View Profile
« Reply #67 on: Today at 01:12:03 PM »
Quote from: Bobupanddown on Today at 12:44:01 PM
Quote from: Bob End and his Sexy Bitch on Today at 11:42:56 AM
Quote from: Bobupanddown on Today at 09:40:32 AM
The tolerant left have now hounded the banner lads girlfriend out of her job at a salon.

Diversity of opinion will not be tolerated.


They couldn't hurt him so they go after his family - these people truly are the scum of the earth.


Her employers did it. Maybe they dont think realism fits with the modern world. If you worked for me Id fire you

You'd fire me if my missus did something?

Do your kids need to go to prison for your fraud? Is that how it works in lefty dumbfuck land these days?


Read the link. Also, in my post racism became realism somehow
Logged
DowningAlbion
Oranges Are Not The Only Fruit 🍊🍊🍊
*****
Online Online

Posts: 371


View Profile
« Reply #68 on: Today at 01:49:20 PM »
Quote from: RIK MAYALL on Today at 01:07:55 PM

Tripped up, the daft cunt

BEER ME RIK!!!

:beer:  :beer:  :beer:

🍊🍊🍊
Logged
"A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. He thinks he's suave, You're not suave 'cause you watched Get Carter. You are a catalogue, plastic Sinatra, A tryhard who should've tried harder" 🍊🍊🍊
Bobupanddown
*****
Online Online

Posts: 2 894


View Profile
« Reply #69 on: Today at 02:15:51 PM »
Quote from: DowningAlbion on Today at 12:56:34 PM
ORANGES ARE ONLY A SYMBOL OF IMPENDING DEATH WITHIN THE FICTIONAL WORLD OF THE GODFATHER. THERE IS NO HISTORY OF ORANGES AS A SYMBOL OF IMPENDING DEATH IN OUR CULTURE

SO IT HAS NOW BECOME A SYMBOL FOR THE STUPIDITY OF RWNJ'S AND A MEANS TO WIND THEM UP :like:

YOU ARE THE FIRST ONE ON HERE TO BITE THOUGH. THE OTHER RWNJ's PROBABLY THOUGHT THEY WERE TOMATOES. ACTUALLY THEY ARE TANGERINES. ARE TANGERINES A CULTURAL SYMBOL OF IMPENDING DEATH, ANYWHERE ON THIS PLANET?

🍊🍊🍊



Your capslock key get stuck mate?  lost
Logged
Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
« previous next »
Jump to:  



Login with username, password and session length

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
 