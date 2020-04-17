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DowningAlbion
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ORANGES ARE ONLY A SYMBOL OF IMPENDING DEATH WITHIN THE FICTIONAL WORLD OF THE GODFATHER. THERE IS NO HISTORY OF ORANGES AS A SYMBOL OF IMPENDING DEATH IN OUR CULTURE
SO IT HAS NOW BECOME A SYMBOL FOR THE STUPIDITY OF RWNJ'S AND A MEANS TO WIND THEM UP
YOU ARE THE FIRST ONE ON HERE TO BITE THOUGH. THE OTHER RWNJ's PROBABLY THOUGHT THEY WERE TOMATOES. ACTUALLY THEY ARE TANGERINES. ARE TANGERINES A CULTURAL SYMBOL OF IMPENDING DEATH, ANYWHERE ON THIS PLANET?
🍊🍊🍊
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"A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. A heathen from Eton, On a bag of Michael Keaton. He thinks he's suave, You're not suave 'cause you watched Get Carter. You are a catalogue, plastic Sinatra, A tryhard who should've tried harder" 🍊🍊🍊
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RIK MAYALL
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ORANGES ARE ONLY A SYMBOL OF IMPENDING DEATH WITHIN THE FICTIONAL WORLD OF THE GODFATHER. THERE IS NO HISTORY OF ORANGES AS A SYMBOL OF IMPENDING DEATH IN OUR CULTURE
SO IT HAS NOW BECOME A SYMBOL FOR THE STUPIDITY OF RWNJ'S AND A MEANS TO WIND THEM UP
YOU ARE THE FIRST ONE ON HERE TO BITE THOUGH. THE OTHER RWNJ's PROBABLY THOUGHT THEY WERE TOMATOES. ACTUALLY THEY ARE TANGERINES. ARE TANGERINES A CULTURAL SYMBOL OF IMPENDING DEATH, ANYWHERE ON THIS PLANET?
🍊🍊🍊
Wrong account?
Tripped up, the daft cunt
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Glory Glory Man United
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