THE COB KANGAROO COURT HAS UNFAIRLY EXILED A VALUED MEMBER* OF OUR ONLINE BROTHERHOOD.
TRUMPED UP CHARGES! TRUMPED UP CHARGES! TRUMPED UP CHARGES!
IN THESE UNCERTAIN TIMES WE NEED TO STAND TOGETHER TO RIGHT THIS INJUSTICE!
PLUS WHO ELSE WILL POST PHOTOS OF THEIR BATHROOM, ROOT VEGETABLES AND A LARGE CUDDLY TIGER FOR US TO ADMIRE? JUST THINK OF THE HOURS OF BOREDOM THAT HAS PREVENTED!
I ASK YOU JUDGE STEVE NUTMEG - SPIN THE WHEEL OF JUSTICE ONE MORE TIME AND RESCIND THE BAN!
PS: This request is in no way connected to the fact that I am atop the LIDS' QUIZZES leader board and want the little fucker to set more puzzles.
* Ineffective midget violence and a few paedo accusations aside.