FREE THE LIDDLE ONE

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April 05, 2020, 02:12:40 PM
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Author Topic: FREE THE LIDDLE ONE  (Read 341 times)
CLEM FANDANGO
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« on: Yesterday at 08:08:23 PM »
THE COB KANGAROO COURT HAS UNFAIRLY EXILED A VALUED MEMBER* OF OUR ONLINE BROTHERHOOD.

TRUMPED UP CHARGES!  TRUMPED UP CHARGES!  TRUMPED UP CHARGES!

IN THESE UNCERTAIN TIMES WE NEED TO STAND TOGETHER TO RIGHT THIS INJUSTICE! 

PLUS WHO ELSE WILL POST PHOTOS OF THEIR BATHROOM, ROOT VEGETABLES AND A LARGE CUDDLY TIGER FOR US TO ADMIRE?   JUST THINK OF THE HOURS OF BOREDOM THAT HAS PREVENTED!

I ASK YOU JUDGE STEVE NUTMEG - SPIN THE WHEEL OF JUSTICE ONE MORE TIME AND RESCIND THE BAN!










PS: This request is in no way connected to the fact that I am atop the LIDS' QUIZZES leader board and want the little fucker to set more puzzles.

* Ineffective midget violence and a few paedo accusations aside.
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towz
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« Reply #1 on: Yesterday at 08:09:59 PM »
Who are you on about?
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CLEM FANDANGO
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« Reply #2 on: Yesterday at 08:14:46 PM »
Quote from: towz on Yesterday at 08:09:59 PM
Who are you on about?

I'VE FORGOTTEN.

 lost
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towz
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« Reply #3 on: Yesterday at 08:16:20 PM »
Never mind, lets move on
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Tortured_Mind
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« Reply #4 on: Yesterday at 08:17:54 PM »
IN HAPPIER TIMES !!!  



https://i.imgur.com/MbRlvY0.gif 
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
towz
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« Reply #5 on: Yesterday at 08:18:30 PM »
Quote from: Tortured_Mind on Yesterday at 08:17:54 PM
IN HAPPIER TIMES !!! 



Who is it?
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Tortured_Mind
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« Reply #6 on: Yesterday at 08:19:22 PM »
A TROUT !!!
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
CLEM FANDANGO
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« Reply #7 on: Yesterday at 08:25:21 PM »
I see JUDGE NUTMEG and BUMCAT in the background.

Proof they were spying on him even when he was just enjoying himself catching ridiculously small fish.

 
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Bobupanddown
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« Reply #8 on: Yesterday at 11:33:04 PM »
Has Liddle been banned like?
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Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
Nobby_Barnes
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« Reply #9 on: Yesterday at 11:35:38 PM »
Yeah looks like it, you should have been aswell !
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Bobupanddown
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« Reply #10 on: Yesterday at 11:38:06 PM »
Quote from: Nobby_Barnes on Yesterday at 11:35:38 PM
Yeah looks like it, you should have been aswell !

YOU ARE BADDAD AND I CLAIM MY £5

 mcl mcl mcl mcl
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Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
CLEM FANDANGO
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« Reply #11 on: Yesterday at 11:42:29 PM »
Quote from: Bobupanddown on Yesterday at 11:33:04 PM
Has Liddle been banned like?

YES.

IT'S A TRAVESTY.

 oleary
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Bobupanddown
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« Reply #12 on: Yesterday at 11:48:00 PM »
NOOOOOOOOO  lost souey lost souey
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Quote from: towz on March 27, 2020, 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
Tortured_Mind
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« Reply #13 on: Today at 12:05:11 AM »
IT'S ONLY A WEEK. HE'LL SOON MAKE UP FOR LOST TIME !!!   
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
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Pack o cunts


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« Reply #14 on: Today at 01:15:55 PM »
Quote from: Tortured_Mind on Yesterday at 08:17:54 PM
IN HAPPIER TIMES !!!  



https://i.imgur.com/MbRlvY0.gif 

Classic!

 :like:
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« Reply #15 on: Today at 01:24:29 PM »
Quote from: CLEM FANDANGO on Yesterday at 08:25:21 PM

even when he was just enjoying himself catching ridiculously small fish.

 


 



thought that was his bait
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Rob Nichols ruined my life.
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