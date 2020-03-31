FAO STEVE

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March 31, 2020, 10:01:41 AM
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News: THE GREAT ESCAPE...

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Author Topic: FAO STEVE  (Read 68 times)
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
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« on: Today at 08:39:02 AM »
LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS. :unlike:

YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND  NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH :unlike:

BEER ME BUD :beer:
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YOU COULDN'T KNOCK THE SKIN OFF A RICE PUDDING
Tortured_Mind
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« Reply #1 on: Today at 08:56:57 AM »
 mick
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Bernie
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« Reply #2 on: Today at 09:01:07 AM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 08:39:02 AM
LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS. :unlike:

YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND  NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH :unlike:

BEER ME BUD :beer:



He can't help himself. He seems obsessed with the subject.
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Steve Göldby
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« Reply #3 on: Today at 09:41:59 AM »
Quote from: Bernie on Today at 09:01:07 AM
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 08:39:02 AM
LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS. :unlike:

YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND  NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH :unlike:

BEER ME BUD :beer:



He can't help himself. He seems obsessed with the subject.

Second hand complaints are really low and second hand complaints made in public are even lower.

If you want to talk to me in private about this Bernie, please message me.

And you Beerson should mind your own fucking business.  :unlike:


 
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LEON TROTSKY
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I GOT AN ICE PICK... THAT MADE MY EARS BURN...


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« Reply #4 on: Today at 09:44:30 AM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 08:39:02 AM
LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS. :unlike:

YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND  NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH :unlike:

BEER ME BUD :beer:




WHAT A SHITHOUSE YOU ARE LAD.... BUT ITS ALRIGHT FOR ME TO BE CALLED LENNY FAIRCLOUGH EH..... GROW UP YOU DAFT CUNT... AND START POSTING DECENT STUFF INSTEAD OF PURE BULLSHIT  👎
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NO MORE HEROES ANYMORE......
LEON TROTSKY
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« Reply #5 on: Today at 09:48:42 AM »
Quote from: Bernie on Today at 09:01:07 AM
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 08:39:02 AM
LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS. :unlike:

YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND  NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH :unlike:

BEER ME BUD :beer:



He can't help himself. He seems obsessed with the subject.

FOR ONE I NEVER BROUGHT LENNY FAIRCLOUGH UP..... YOU HAD ACKO IS A PEADO ON YER SIG FOR OVER A YEAR.... DID I CRY LIKE A BITCH  👎

FOR ALL WE KNOW YOU AND MONSTER ARE PROBS BEST MATES... GROW UP YA STUPID CUNTS  👍

ALL TOTURED MIND AND QUEERSON ARE IS SHIT STIRRERS.... OHH OHH.... LIDDLE DID THIS LIDDLE DID THAT.... FUCK OFF YOU GRASSING CUNTS 👎

NO ONE LIKES A GRASS 😡😡😡
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NO MORE HEROES ANYMORE......
CapsDave
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« Reply #6 on: Today at 09:55:52 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 09:44:30 AM
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 08:39:02 AM
LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS. :unlike:

YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND  NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH :unlike:

BEER ME BUD :beer:




WHAT A SHITHOUSE YOU ARE LAD.... BUT ITS ALRIGHT FOR ME TO BE CALLED LENNY FAIRCLOUGH EH..... GROW UP YOU DAFT CUNT... AND START POSTING DECENT STUFF INSTEAD OF PURE BULLSHIT  👎

 :alf:
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Quote from: Crocket on September 10, 2018, 06:33:37 PM
Tell you straight how it is now . I am a real nut case you got that right . I am not Liddle who will wait to bump into you after all I do not know who you are do I. I will never find out from this site either. But here's the thing. the police will. And I will put a report in to them.
Tortured_Mind
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« Reply #7 on: Today at 09:57:04 AM »
LEAVE ME RIGHT OUT OF THIS !!!   
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