LIDDLE IS STILL DISGUISING HIS DISGUSTING COMMENTS.
YOU HAVE BANNED HIM FROM CALLING PEOPLE "WRONGUN" AND NOW KEEPS REFERRING TO BERNIE AS LENNIE FAIRCLOUGH
BEER ME BUD
He can't help himself. He seems obsessed with the subject.
FOR ONE I NEVER BROUGHT LENNY FAIRCLOUGH UP..... YOU HAD ACKO IS A PEADO ON YER SIG FOR OVER A YEAR.... DID I CRY LIKE A BITCH 👎
FOR ALL WE KNOW YOU AND MONSTER ARE PROBS BEST MATES... GROW UP YA STUPID CUNTS 👍
ALL TOTURED MIND AND QUEERSON ARE IS SHIT STIRRERS.... OHH OHH.... LIDDLE DID THIS LIDDLE DID THAT.... FUCK OFF YOU GRASSING CUNTS 👎
NO ONE LIKES A GRASS 😡😡😡