GREALISH YOU UTTER RAT....

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March 30, 2020, 11:18:09 AM
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News: THE GREAT ESCAPE...

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Author Topic: GREALISH YOU UTTER RAT....  (Read 186 times)
LEON TROTSKY
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I GOT AN ICE PICK... THAT MADE MY EARS BURN...


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« on: Today at 09:32:14 AM »
https://rtl24.uk/piers-morgan-furiously-rips-into-selfish-footballer-jack-grealish-after-he-parties-amid-lockdown/


SHOULD BE SACKED OFF FROM FOOTBALL THE LITTLE UTTER CUNT  😡😡😡

THINKS HE IS ABOVE THE LAW AND BETTER THAN ANY CUNT..... I'M SICK OF THESE CUNTING FOOTBALERS.... THEY ALL NEED A FUCKING WAKE UP CALL.... ABOUT TIME THEY WAS A PETITION TO VASTLY REDUCED THEIR WAGES.... THEN THEIR EGOS MIGHT FUCK OFF  👍
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NO MORE HEROES ANYMORE......
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
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« Reply #1 on: Today at 09:33:36 AM »
HES A CLASS PLAYER YOU STUPID TOOL  :like:

BEER ME BUD :beer:
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YOU COULDN'T KNOCK THE SKIN OFF A RICE PUDDING
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« Reply #2 on: Today at 09:35:30 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 09:32:14 AM
https://rtl24.uk/piers-morgan-furiously-rips-into-selfish-footballer-jack-grealish-after-he-parties-amid-lockdown/


SHOULD BE SACKED OFF FROM FOOTBALL THE LITTLE UTTER CUNT  😡😡😡

THINKS HE IS ABOVE THE LAW AND BETTER THAN ANY CUNT..... I'M SICK OF THESE CUNTING FOOTBALERS.... THEY ALL NEED A FUCKING WAKE UP CALL.... ABOUT TIME THEY WAS A PETITION TO VASTLY REDUCED THEIR WAGES.... THEN THEIR EGOS MIGHT FUCK OFF  👍


OFFER HIM OUT IN THE CROSS CAR PARK !!! 
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
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« Reply #3 on: Today at 09:37:31 AM »
GREALISH IS A HARD LITTLE FUCKER... SHANE MOSELEY SAID AFTER GIVING HIM OVER 1200 ROUNDS OF TRAINING THAT IF HE WENT PRO HE WOULD BE MAKING TOP 10 POUND FOR POUND EASY  :like:

LIDS COULDNT KNOCK THE FROTH OFF A FAWSTERS  :nige: :alf:

BEER ME BOYS :beer:
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tunstall
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« Reply #4 on: Today at 09:42:47 AM »
oh the irony of Piers Morgan calling anyone selfish

what a despicable human being he is

:wanker:
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LEON TROTSKY
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« Reply #5 on: Today at 09:44:09 AM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 09:33:36 AM
HES A CLASS PLAYER YOU STUPID TOOL  :like:

BEER ME BUD :beer:

ONLY TOOL ON ERE IS YOU LAD  👍

CLASS ? HE DEFFO GOT NO CLASS THAT'S FOR SURE.... IM GLAD THE ORRIBLE SLIMY FUCKING RAT IS GONNA FUCK HIS CAREER RIGHT UP  👍👍👍
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LEON TROTSKY
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« Reply #6 on: Today at 09:45:43 AM »
Quote from: tunstall on Today at 09:42:47 AM
oh the irony of Piers Morgan calling anyone selfish

what a despicable human being he is

:wanker:

MORGAN IS NOT MY CUP OF TEA..
BUT AT LEAST THE CUNT TELLS IT AS IT IS AND NEVER DUCKS ANY ISSUES THE ARSENAL CUNT  👍
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El Capitan
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« Reply #7 on: Today at 09:46:13 AM »
THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??  



GLAD YOU LISTENED TO ME AND STAYED THE FUCK HOME  :like:
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Rob Nichols ruined my life.
tunstall
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« Reply #8 on: Today at 09:47:55 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 09:45:43 AM
Quote from: tunstall on Today at 09:42:47 AM
oh the irony of Piers Morgan calling anyone selfish

what a despicable human being he is

:wanker:

MORGAN IS NOT MY CUP OF TEA..
BUT AT LEAST THE CUNT TELLS IT AS IT IS AND NEVER DUCKS ANY ISSUES THE ARSENAL CUNT  👍

not really interested in anything the phone hacking cunt has to say
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LEON TROTSKY
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« Reply #9 on: Today at 10:08:25 AM »
Quote from: El Capitan on Today at 09:46:13 AM
THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??  



GLAD YOU LISTENED TO ME AND STAYED THE FUCK HOME  :like:

WHY WOULD I LISTEN TO AN UNIMPORTANT PIECE OF TRASH LIKE YOU ?

FOR YOUR INFO I HAVE FOOD SHOPPING TO DO FOR PENSIONERS WHICH AT THE MOMENT COMES BEFORE MY LEISURE TIME  👍

HOPE THAT CLEARS IT UP FOR YOU  MR PEPPERAMI MAN  👍😂👍
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« Reply #10 on: Today at 10:08:39 AM »
Quote from: El Capitan on Today at 09:46:13 AM
THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??  



GLAD YOU LISTENED TO ME AND STAYED THE FUCK HOME  :like:

NoMark on Fantasy Island again

 :alf:
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"football is an art form and I just want to sit next to the prettiest girl in the room" - Capio 2018
Ural Quntz
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« Reply #11 on: Today at 10:10:14 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 10:08:25 AM
Quote from: El Capitan on Today at 09:46:13 AM
THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??  



GLAD YOU LISTENED TO ME AND STAYED THE FUCK HOME  :like:

WHY WOULD I LISTEN TO AN UNIMPORTANT PIECE OF TRASH LIKE YOU ?

FOR YOUR INFO I HAVE FOOD SHOPPING TO DO FOR PENSIONERS WHICH AT THE MOMENT COMES BEFORE MY LEISURE TIME  👍

HOPE THAT CLEARS IT UP FOR YOU  MR PEPPERAMI MAN  👍😂👍

INTO A DISABLED SPOT "FUCK EM" HE MUTTERED AS HE GOT OUT OF HIS CAR WITH A FAKE LIMP THAT MASKED HIS USUALLY CAMP WALK

"MISSION ANDREX" HE HAD WRITTEN ACROSS HIS TIGHT FITTED TITTED TSHIRT THAT USUALLY SAID "SERGIO TARQUEENIE", HE STRODE INTO ASDA NOW LIKE A BEEGEE HAVING DISCARDED THE WALK HE HAD COPIED FROM USUAL SUSPECTS KEVIN SPACEY.

HE HAD THE FILM ONE TOO MANY TIMES IN HIS PORTAKABIN, THE LADS!!!! PUT IT ON WHILE HE USUALLY REQUESTED WHITE CHICKS OR AMERICAN PIE:BAND CAMP. HE WAS SILENCED ON OCCASSION WITH A SMACK IN THE MOUTH WHICH HAD HIM RUNNING TO THE NEAREST CUBICLE WHERE HE WOULD PLAY 2013'S CRAZE ANGRY BIRDS ON HIS PHONE.

AND THERE HE HID AND WAITED FOR HIS CHANCE, VELMA WHO LIVED 3 FLATS DOWN FOR HIM WAS PROMISED BY HER NEPHEW SIMON BARLOW (NOT FROM CORRIE) A  4 PACK OF ANDREX AND LIDDLE HAD GOT WIND OF IT. HE JOGGED TOWARDS HIS TARGET AND HAD SECOND THOUGHT ABOUT IT "I WONT SWIPE IT, I WILL SEDUCE HER"

THEY MADE LOVE FOR 8 SECONDS BACK AT WEE MANS FLAT AND VELMA WAS SMITTEN. SHE LOVINGLY HANDED HIM 2 ROLLS OF ANDREX  AND LIDDLE GREEDILY SPENT AN HOUR ON THE TOILET GOING THROUGH THE WHOLE 2 ROLLS

AND GUESS WHAT HE DID WHILE ON HIS BUDDA THRONE? HE FINALLY COMPLETED ANGRY BIRDS AND LONGED FOR 2013 WHEN BOG ROLL WAS EVERYWHERE AND VELMA WAS 65... PERHAPS THEN THEY COULD HAVE HAD A FUTURE TOGETHER




BEER ME     


« Last Edit: March 18, 2020, 09:48:26 AM by BEERSON
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« Reply #12 on: Today at 10:16:20 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 10:08:25 AM
Quote from: El Capitan on Today at 09:46:13 AM
THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??  



GLAD YOU LISTENED TO ME AND STAYED THE FUCK HOME  :like:

WHY WOULD I LISTEN TO AN UNIMPORTANT PIECE OF TRASH LIKE YOU ?

FOR YOUR INFO I HAVE FOOD SHOPPING TO DO FOR PENSIONERS WHICH AT THE MOMENT COMES BEFORE MY LEISURE TIME  👍

HOPE THAT CLEARS IT UP FOR YOU  MR PEPPERAMI MAN  👍😂👍

Good on you Lids  :like:

Remember charity doesnt count unless you boast about it on the internet though, so keep up the good work  :beer:
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Quote from: Crocket on September 10, 2018, 06:33:37 PM
Tell you straight how it is now . I am a real nut case you got that right . I am not Liddle who will wait to bump into you after all I do not know who you are do I. I will never find out from this site either. But here's the thing. the police will. And I will put a report in to them.
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« Reply #13 on: Today at 11:12:06 AM »
Quote from: CapsDave on Today at 10:16:20 AM
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 10:08:25 AM
Quote from: El Capitan on Today at 09:46:13 AM
THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??  



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WHY WOULD I LISTEN TO AN UNIMPORTANT PIECE OF TRASH LIKE YOU ?

FOR YOUR INFO I HAVE FOOD SHOPPING TO DO FOR PENSIONERS WHICH AT THE MOMENT COMES BEFORE MY LEISURE TIME  👍

HOPE THAT CLEARS IT UP FOR YOU  MR PEPPERAMI MAN  👍😂👍

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Remember charity doesnt count unless you boast about it on the internet though, so keep up the good work  :beer:


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BEER ME CAPSKID :beer:
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