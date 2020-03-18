THOUGHT YOU WERE OUT FISHING FOR THE DAY PAL??
GLAD YOU LISTENED TO ME AND STAYED THE FUCK HOME
WHY WOULD I LISTEN TO AN UNIMPORTANT PIECE OF TRASH LIKE YOU ?
FOR YOUR INFO I HAVE FOOD SHOPPING TO DO FOR PENSIONERS WHICH AT THE MOMENT COMES BEFORE MY LEISURE TIME 👍
HOPE THAT CLEARS IT UP FOR YOU MR PEPPERAMI MAN 👍😂👍
INTO A DISABLED SPOT "FUCK EM" HE MUTTERED AS HE GOT OUT OF HIS CAR WITH A FAKE LIMP THAT MASKED HIS USUALLY CAMP WALK
"MISSION ANDREX" HE HAD WRITTEN ACROSS HIS TIGHT FITTED TITTED TSHIRT THAT USUALLY SAID "SERGIO TARQUEENIE", HE STRODE INTO ASDA NOW LIKE A BEEGEE HAVING DISCARDED THE WALK HE HAD COPIED FROM USUAL SUSPECTS KEVIN SPACEY.
HE HAD THE FILM ONE TOO MANY TIMES IN HIS PORTAKABIN, THE LADS!!!! PUT IT ON WHILE HE USUALLY REQUESTED WHITE CHICKS OR AMERICAN PIE:BAND CAMP. HE WAS SILENCED ON OCCASSION WITH A SMACK IN THE MOUTH WHICH HAD HIM RUNNING TO THE NEAREST CUBICLE WHERE HE WOULD PLAY 2013'S CRAZE ANGRY BIRDS ON HIS PHONE.
AND THERE HE HID AND WAITED FOR HIS CHANCE, VELMA WHO LIVED 3 FLATS DOWN FOR HIM WAS PROMISED BY HER NEPHEW SIMON BARLOW (NOT FROM CORRIE) A 4 PACK OF ANDREX AND LIDDLE HAD GOT WIND OF IT. HE JOGGED TOWARDS HIS TARGET AND HAD SECOND THOUGHT ABOUT IT "I WONT SWIPE IT, I WILL SEDUCE HER"
THEY MADE LOVE FOR 8 SECONDS BACK AT WEE MANS FLAT AND VELMA WAS SMITTEN. SHE LOVINGLY HANDED HIM 2 ROLLS OF ANDREX AND LIDDLE GREEDILY SPENT AN HOUR ON THE TOILET GOING THROUGH THE WHOLE 2 ROLLS
AND GUESS WHAT HE DID WHILE ON HIS BUDDA THRONE? HE FINALLY COMPLETED ANGRY BIRDS AND LONGED FOR 2013 WHEN BOG ROLL WAS EVERYWHERE AND VELMA WAS 65... PERHAPS THEN THEY COULD HAVE HAD A FUTURE TOGETHER
BEER ME
« Last Edit: March 18, 2020, 09:48:26 AM by BEERSON