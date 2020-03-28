OLD WOMAN YESTERDAY PHONED ONE STOP IN NORFOLK PLACE BERWICK HILLS.....

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March 28, 2020, 11:57:11 AM
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News: THE GREAT ESCAPE...

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Author Topic: OLD WOMAN YESTERDAY PHONED ONE STOP IN NORFOLK PLACE BERWICK HILLS.....  (Read 125 times)
LEON TROTSKY
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I GOT AN ICE PICK... THAT MADE MY EARS BURN...


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« on: Today at 10:47:33 AM »
IT'S OWNED BY TESCO..... SHE WAS IN HER 80'S HAD NO FAMILY LEFT AND LIVED ON HER OWN.... SHE ALSO SAID SHE IS NOT VERY MOBILE ON HER FEET AND HAD NOTHING LEFT TO EAT IN HER HOUSE..... ASKED IF SHE GAVE THEM A LIST OVER THE PHONE COULD SOMEONE DROP THE FOOD OFF...

OUR LASS IS THE MANAGER IN THERE.... SHE SENT AN EMPLOYEE TO MORRISONS TO BUY THE STUFF AND TAKE IT ROUND TO THE OLD WOMAN 👍

ALL THE STAFF CHIPPED IN MONEY AND THE OLD WOMAN RECIEVED  THE SHOPPING FOR FREE  👍

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El Capitan
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« Reply #1 on: Today at 10:50:40 AM »
 
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« Reply #2 on: Today at 10:51:34 AM »
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monkeyman
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« Reply #3 on: Today at 10:51:42 AM »
Quote from: El Capitan on Today at 10:50:40 AM

WHY LIE  
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LEON TROTSKY
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« Reply #4 on: Today at 10:53:52 AM »
Quote from: El Capitan on Today at 10:50:40 AM



GROW UP SON  👍👍👍👍

WHAT DO I GAIN FROM THAT.... I NEVER GOT INVOLVED.... OUR LASS TOLD ME WHEN SHE GOT IN FROM WORK  👍
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Ural Quntz
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« Reply #5 on: Today at 10:54:20 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 10:47:33 AM
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Stop lying   It was you phoning it in so you wouldn't have to leave your laptop

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Ural Quntz
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« Reply #6 on: Today at 10:55:12 AM »
Quote from: monkeyman on Today at 10:51:42 AM
Quote from: El Capitan on Today at 10:50:40 AM

WHY LIE  

Cos he's an attention seeking mentalist?

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« Reply #7 on: Today at 10:56:19 AM »
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LEON TROTSKY
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« Reply #8 on: Today at 11:02:36 AM »
Quote from: Ural Quntz on Today at 10:55:12 AM
Quote from: monkeyman on Today at 10:51:42 AM
Quote from: El Capitan on Today at 10:50:40 AM

WHY LIE  

Cos he's an attention seeking mentalist?

 :jowo4:


LETS HOPE IN YEARS TO COME YOU ARE NEVER LEFT ON YER OWN WITH NO FAMILY TO LOOK AFTER YOU  EH  👎
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« Reply #9 on: Today at 11:37:30 AM »
Actually, lets hope that.
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« Reply #10 on: Today at 11:48:27 AM »
Quote from: LEON TROTSKY on Today at 10:47:33 AM
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Quote from: towz on Yesterday at 11:08:29 AM
There is nothing socialist about China
LEON TROTSKY
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« Reply #11 on: Today at 11:48:50 AM »
Quote from: PoliteDwarf on Today at 11:37:30 AM
Actually, lets hope that.


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