HE CLIMBED OFF HIS THRONE AND IN A TOILET DRUNKEN STOUPER HE MADE HIS WAY TO HIS CAR BOOT. HE HAD PROMISED IN EXCHANGE FOR THE LOO ROLL AND SEX TO COOK FOR VELMA.
HE RUSTLED UP SOME LAMB CHOPS, MUSHROOMS, OXO STOCKPOTS AND HIS SECRET INGREDIENT
VELMA CAME ROUND AND THEY MADE LOVE FOR 14 SECONDS... LITTLE MAN WAS GETTING BETTER
THEN HE SAT HER DOWN FOR HER GOURMET MEAL...
SHE PUT IN AWAY WITH EASE... THIS WAS TASTY CUISINE...
SHE SPENT THE NIGHT WATCHING WHITE CHICKS AND AMERICAN PIE: BANDSTAND
THEY LAUGHED AND HELD EACH OTHER--- THINKING OF A FUTURE TOGETHER THAT WOULD NEVER COME AND THEY FELL ASLEEP
WHEN THEY AWOKE THE STARED AT EACH OTHER AND BOTH SHRIEKED... STARTLING ONE ANOTHER
"WHAT DID YOU SAY THE SECRET INGREDIENT WAS FOR THE LAMB CHOPS?"
"ALPECIN GERMAN SHAMPOO" HE UTTERED IN AMAZEMENT
THEY BOTH HAD FULL BELLYS OFF THE AMAZING MEAL
AND FOR THE 1ST TIME IN THEIR LIVES....
HAIR ON THEIR HEAD
BEER ME BOYS