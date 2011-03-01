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March 08, 2020, 04:55:46 PM
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News: THE GREAT ESCAPE...

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Author Topic: MESSAGEBOARD RUMOURS  (Read 251 times)
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
CHILLED AS A PENGUINS ASS
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« on: Today at 12:12:19 PM »
LIDDLE HAS WALKED- APPARENTLY WHILE STILL UNDER CONTRACT TO COB AND HAS REACHED OUT TO ROBFMTTM ABOUT A RETURN TO FMTTM- ROBS REPLY WAS SWIFT AND AND STERN "FUCK YOU BUDDY" :like:

RIK HAS ALSO NOT BEEN SEEN SINCE THE FLABBY ONE FLOUNCED AND HE IS BELIVED TO BE A FREE AGENT WITH A MOVE TO ONEBORO BEING TOUTED IN THE MESSAGEBOARD MEDIA. RIK HAD COMPLAINED ABOUT NOT GETTING ENOUGH GAME TIME ON COB AND IS LOOKING FOR A POSTER/ADMIN ROLE IF THE MONEYS RIGHT :like:

COULD ROGERS RETURN? WITH THESE 2 BIG PERSONALITYS GOING AWOL THERE HAS BEEN TALK ON THE DARKWEB THAT DAVE COULD RETURN IF HE CAN IRON OUT DIFFERENCES WITH STEVE- STEVE LOVES IRON MAIDEN AND DAVE HATES IRON MAIDEN SO WE COULD ALREADY BE AT A STALEMATE WITH THAT  :unlike:

CROCKET COULD BE RETURNING UNDER HIS NEWPORT GIMMICK AFTER ZERO SUCCESS AS BOBUPANDDOWN, THE RADGED WEIRDO HAS APPLIED TO COB ADMIN ABOUT A NAME CHANGE AND ALSO BEING ALLOWED TO POST 6 PICTURES PER ANNUM OF THE HAUNTED CASTLE OF GREYSKULL VAGINA- BOTH REQUESTS HAVE BEEN SHOT DOWN  :like:

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YOU COULDN'T KNOCK THE SKIN OFF A RICE PUDDING
Tortured_Mind
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« Reply #1 on: Today at 12:13:13 PM »
THANKS FOR SHARING THIS DISCREET INFORMATION WITH US !!!    jc
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Gramsci
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« Reply #2 on: Today at 01:02:43 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 12:12:19 PM
LIDDLE HAS WALKED- APPARENTLY WHILE STILL UNDER CONTRACT TO COB AND HAS REACHED OUT TO ROBFMTTM ABOUT A RETURN TO FMTTM- ROBS REPLY WAS SWIFT AND AND STERN "FUCK YOU BUDDY" :like:

RIK HAS ALSO NOT BEEN SEEN SINCE THE FLABBY ONE FLOUNCED AND HE IS BELIVED TO BE A FREE AGENT WITH A MOVE TO ONEBORO BEING TOUTED IN THE MESSAGEBOARD MEDIA. RIK HAD COMPLAINED ABOUT NOT GETTING ENOUGH GAME TIME ON COB AND IS LOOKING FOR A POSTER/ADMIN ROLE IF THE MONEYS RIGHT :like:

COULD ROGERS RETURN? WITH THESE 2 BIG PERSONALITYS GOING AWOL THERE HAS BEEN TALK ON THE DARKWEB THAT DAVE COULD RETURN IF HE CAN IRON OUT DIFFERENCES WITH STEVE- STEVE LOVES IRON MAIDEN AND DAVE HATES IRON MAIDEN SO WE COULD ALREADY BE AT A STALEMATE WITH THAT  :unlike:

CROCKET COULD BE RETURNING UNDER HIS NEWPORT GIMMICK AFTER ZERO SUCCESS AS BOBUPANDDOWN, THE RADGED WEIRDO HAS APPLIED TO COB ADMIN ABOUT A NAME CHANGE AND ALSO BEING ALLOWED TO POST 6 PICTURES PER ANNUM OF THE HAUNTED CASTLE OF GREYSKULL VAGINA- BOTH REQUESTS HAVE BEEN SHOT DOWN  :like:

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RUBBERY RUBBERFACE
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« Reply #3 on: Today at 02:00:53 PM »
RUBBER RETURNS AND MFC GET A VICTORY. DO U SEE A PATTERN :like: :stairlift:
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« Reply #4 on: Today at 02:01:22 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 12:12:19 PM
LIDDLE HAS WALKED- APPARENTLY WHILE STILL UNDER CONTRACT TO COB AND HAS REACHED OUT TO ROBFMTTM ABOUT A RETURN TO FMTTM- ROBS REPLY WAS SWIFT AND AND STERN "FUCK YOU BUDDY" :like:

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« Reply #5 on: Today at 02:15:56 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 12:12:19 PM
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Bloody mercenaries, selling their upper case posts to the highest bidder
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El Capitan
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« Reply #6 on: Today at 04:08:16 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 12:12:19 PM
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Rob Nichols ruined my life.
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