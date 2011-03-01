LIDDLE HAS WALKED- APPARENTLY WHILE STILL UNDER CONTRACT TO COB AND HAS REACHED OUT TO ROBFMTTM ABOUT A RETURN TO FMTTM- ROBS REPLY WAS SWIFT AND AND STERN "FUCK YOU BUDDY"
RIK HAS ALSO NOT BEEN SEEN SINCE THE FLABBY ONE FLOUNCED AND HE IS BELIVED TO BE A FREE AGENT WITH A MOVE TO ONEBORO BEING TOUTED IN THE MESSAGEBOARD MEDIA. RIK HAD COMPLAINED ABOUT NOT GETTING ENOUGH GAME TIME ON COB AND IS LOOKING FOR A POSTER/ADMIN ROLE IF THE MONEYS RIGHT
COULD ROGERS RETURN? WITH THESE 2 BIG PERSONALITYS GOING AWOL THERE HAS BEEN TALK ON THE DARKWEB THAT DAVE COULD RETURN IF HE CAN IRON OUT DIFFERENCES WITH STEVE- STEVE LOVES IRON MAIDEN AND DAVE HATES IRON MAIDEN SO WE COULD ALREADY BE AT A STALEMATE WITH THAT
CROCKET COULD BE RETURNING UNDER HIS NEWPORT GIMMICK AFTER ZERO SUCCESS AS BOBUPANDDOWN, THE RADGED WEIRDO HAS APPLIED TO COB ADMIN ABOUT A NAME CHANGE AND ALSO BEING ALLOWED TO POST 6 PICTURES PER ANNUM OF THE HAUNTED CASTLE OF GREYSKULL VAGINA- BOTH REQUESTS HAVE BEEN SHOT DOWN
THIS IS MONTY BEERSON REPORTING FROM THE NEWBRASKA POOB
BEER ME BOYS