FOR MONTY
TWITTER SLEEPING PARTNER MARK ZUCKERBERG HAS DENIED MONTY BEERSON SANCTUARY IN THE TWITTERSPHERE IN THE FEAR HE MIGHT TREND LIKE A FIEND.
DESPITE SPENDING MILLIONS ON AN OUTLANDISH "DEVIL ICON" CAMPAIGN THE TREE OF A MAN WAS LOCKED OUT OF TWITTER LIKE HYMAN ROTH WAS DENIED ENTRY INTO ISERAL IN THE GODFATHER PART2
ON A BRIGHTER NOT THE BIG OAK IS TO STAY WITH COMEONBORO AND WILL TAKE PART IN THE LAUNCH OF THE FANCY NEW FMTTM BOARD WHICH IS TO GO LIVE VERY SOON DESPITE OBJECTIONS FROM "GREEN TOOTHED GOBLIN AND LIDDLE SLAYER" SMALLTOWN
BEER ME BOYS