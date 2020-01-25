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January 25, 2020, 07:39:07 PM
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News: KEEP THE FAITH...

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Author Topic: TWITTER DEAL FALLS THROUGH- COB AND FMTTM NEW DEALS  (Read 70 times)
BEERSON BACK FROM THE GRAVE
THAT FAWSTERS IS A LIL RIPPA
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« on: Today at 06:17:54 PM »
FOR MONTY

TWITTER SLEEPING PARTNER MARK ZUCKERBERG HAS DENIED  MONTY BEERSON SANCTUARY IN THE TWITTERSPHERE IN THE FEAR HE MIGHT TREND LIKE A FIEND.

DESPITE SPENDING MILLIONS ON AN OUTLANDISH "DEVIL ICON" CAMPAIGN THE TREE OF A MAN WAS LOCKED OUT OF TWITTER LIKE HYMAN ROTH WAS DENIED ENTRY INTO ISERAL IN THE GODFATHER PART2

ON A BRIGHTER NOT THE BIG OAK IS TO STAY WITH COMEONBORO AND WILL TAKE PART IN THE LAUNCH OF THE FANCY NEW FMTTM BOARD WHICH IS TO GO LIVE VERY SOON DESPITE OBJECTIONS FROM "GREEN TOOTHED GOBLIN AND LIDDLE SLAYER" SMALLTOWN

BEER ME BOYS :beer: :beer: :beer:
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ARE TOU AFRAID OF THE DARK?
Johnny Thunder
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Shit Stirring Cunt.


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« Reply #1 on: Today at 06:22:51 PM »
 :mido:



 :beer: :beer: :beer: :beer:
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Crocky lad is innocent. Free the COB One you admin cunts.
Tortured_Mind
TM
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« Reply #2 on: Today at 06:23:55 PM »
👹👹👹👹👹👹👹
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Jimmy Cooper
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The ace face.


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« Reply #3 on: Today at 07:03:47 PM »
Quote from: BEERSON BACK FROM THE GRAVE on Today at 06:17:54 PM
FOR MONTY

TWITTER SLEEPING PARTNER MARK ZUCKERBERG HAS DENIED  MONTY BEERSON SANCTUARY IN THE TWITTERSPHERE IN THE FEAR HE MIGHT TREND LIKE A FIEND.

DESPITE SPENDING MILLIONS ON AN OUTLANDISH "DEVIL ICON" CAMPAIGN THE TREE OF A MAN WAS LOCKED OUT OF TWITTER LIKE HYMAN ROTH WAS DENIED ENTRY INTO ISERAL IN THE GODFATHER PART2

ON A BRIGHTER NOT THE BIG OAK IS TO STAY WITH COMEONBORO AND WILL TAKE PART IN THE LAUNCH OF THE FANCY NEW FMTTM BOARD WHICH IS TO GO LIVE VERY SOON DESPITE OBJECTIONS FROM "GREEN TOOTHED GOBLIN AND LIDDLE SLAYER" SMALLTOWN

BEER ME BOYS :beer: :beer: :beer:
Knew youd be back maytee,beer you . :beer: :beer:
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"you can take the mail and the franking machine and all that other rubbish I have to go about with and you can stuff them right up your arse! "
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