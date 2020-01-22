WENT TO THE CASH MACHINE IN THE DARK LAST NIGHT, NOT TO DRAW OUT BUT TO CHECK ON THE HEALTH OF MA MONEY !!!
ANY ROAD I'M A BIT SLOW LIKE !!!
HEARD THIS BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP, AS YER DO !!!
ANY ROAD JUST AS I WAS INSERTING IT INTO THE SLOT I HAPPENED TO LOOK DOWN AND I WAS FACE TO FACE WITH A TENNER !!!
ANYHOW I GOT MY HAND READY TO INHERIT THE TENNER WHEN ALL OF A SUDDEN IT WAS SUCKED BACK IN TO THE MACHINE !!!
SO AS YOU CAN IMAGINE I'M A LITTLE FRUSTRATED AS THE CAPITAL WOULD HAVE COME IN VERY
HANDY.
SO THERE YOU HAVE IT.
NOW YO MIND HOW YOU GO !!!