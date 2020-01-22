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January 22, 2020, 01:36:57 PM
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News: KEEP THE FAITH...

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Author Topic: NEARLY INHERITED A TENNER LAST NIGHT THERE !!!  (Read 41 times)
Tortured_Mind
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« on: Today at 12:32:33 PM »
WENT TO THE CASH MACHINE IN THE DARK LAST NIGHT, NOT TO DRAW OUT BUT TO CHECK ON THE HEALTH OF MA MONEY !!!

ANY ROAD I'M A BIT SLOW LIKE !!!

HEARD THIS BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP, AS YER DO !!!

ANY ROAD JUST AS I WAS INSERTING IT INTO THE SLOT I HAPPENED TO LOOK DOWN AND I WAS FACE TO FACE WITH A TENNER !!!   mick

ANYHOW I GOT MY HAND READY TO INHERIT THE TENNER WHEN ALL OF A SUDDEN IT WAS SUCKED BACK IN TO THE MACHINE !!!   

SO AS YOU CAN IMAGINE I'M A LITTLE FRUSTRATED AS THE CAPITAL WOULD HAVE COME IN VERY HANDY.

SO THERE YOU HAVE IT.

NOW YO MIND HOW YOU GO !!!   
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Johnny Thunder
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Shit Stirring Cunt.


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« Reply #1 on: Today at 12:42:51 PM »
It took it off yer.




 rava
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Crocky lad is innocent. Free the COB One you admin cunts.
Tortured_Mind
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« Reply #2 on: Today at 12:43:57 PM »
 mcl
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Theres a name from the past. The last time I saw that bum he was sniffing glue outside HMV over 35 years ago with all the other deadbeats
Bobupanddown
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« Reply #3 on: Today at 01:24:23 PM »
Quote from: Johnny Thunder on Today at 12:42:51 PM
It took it off yer.




 rava

 rava
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